Espinel advierte previo al Olimpia vs América: "No me asusta el glamour"

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega charrúa está muy claro y sabe lo que representa este tipo de desafíos en las que su grupo se muestra muy optimista a pesar de las bajas que presenta.

Eduardo Espinel, técnico de Olimpia , se prepara para uno de los desafíos más duros desde su llegada al banquillo de los leones, donde enfrentará este martes a las águilas del América en el torneo de la Champions de Concacaf.

La misma que tenemos nosotros como grupo, sabedores del momento que está el fútbol hondureño, en el que está Olimpia y las grandes diferencias que hay con otras ligas como la mexicana, pero sabemos que hay una oportunidad de jugar un torneo que no todos lo pueden jugar. Están los mejores acá y cuesta clasificar y Olimpia lo ha logrado; por su historia estamos orgullosos. Por que no en este mano a mano con el América demostrar que Olimpia está creciendo y quiere conseguir cosas importantes.

Le ha tomado su atención y ha tomado importancia que Olimpia tiene buenas presentaciones en estos torneos internacionales.

"No, para nada, cada capítulo es una historia nueva. Cada grupo es diferente, pero si tengo la convicción que acá hay jugadores acostumbrados a esta clase de partidos. No vivimos del pasado y vivimos del presente, pero cada historia hay que repetirla y hay poca memoria en el fútbol. En lo personal estoy orgulloso de tener este grupo y ojalá que pasemos, el fútbol está lleno de hazañas y tenemos que hacerla.

¿Tiene claro el 11 para enfrentar a América?

Sí, ya trabajamos con el equipo hoy, tratamos que los primeros 11 que entren a representarnos y otros que estarán en la banca que deberán terminar el trabajo que hagan los primeros 11. Veo un grupo muy motivado y que ha estado esperando este partido.

¿Cómo manejar el tema mental este partido?

No hay muchas palabras para motivar a un jugador cuando van a enfrentar este tipo de partido, no todos los días se juegan esta clase de partidos. No solo para defender la institución, sino para demostrar el trabajo y la jerarquía para demostrarse.

¿Cómo reparar la parte física tras la seguidilla de partidos?

El partido es cómo cuando llegar al final del torneo al campeonato y se apela a la adrenalina y motivación para sacar cosas internas que suplen lo físico. Nosotros vamos ir viendo los jugadores que no puedan estar los 90 minutos.

¿Cómo ganarle a un América tan poderoso?

Eso que se ve del América es producto de la historia de muchos años y de los presupuestos que se manejan en esos países y contra eso no podemos luchar, pero hay 11 leones que van a entrar al campo y otros que estarán en el banco. Vengo de un país que se han visto hazañas, me han tocado de ganarle finales a un grupo grande con uno menor con 40 mil personas en contra. No me asusta el glamour, si son mejores nos ganarán; pero será duro; ojalá que ganemos nosotros. Los que nacimos en barrio soñamos con ganar cada partido y hoy toca jugar contra un grande y estos chicos han jugado esta clase de partidos de ganarle un poderoso.

El dinero y el glamour no te asegura jugar mejor. Respeto mucho el fútbol mexicano, pero me ha enseñado el fútbol que los partidos hay que jugarlos y dentro del campo está lleno de sorpresas.

¿Cómo está el grupo para enfrentar a América?

Desde el punto de vista mental el equipo está muy motivado y se palpa la vibra desde cada entreno. Este equipo es muy positivo para alentar al compañero que está adentro. En cuando a las bajas que pueda el rival sí, pero nosotros también tenemos a Jamir Maldonado que de los más que ha crecido, no tenemos a Chirinos y Yustin será su primera aparición en el semestre. Si bien América ha partido piezas, nosotros también.