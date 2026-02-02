DT de América analiza al Olimpia, sorprende sobre el Nacional y adelanta alta

Tegucigalpa, Honduras.

Destacó que su cuerpo técnico ha realizado una gran análisis de los merengues y resaltó una fortaleza ofensiva de la que se cuidarán en este compromiso.

El estratega, con experiencia en la Sub-23 de Brasil donde obtuvo la medalla de oro, también cuenta con cinco títulos con América y tres han sido de la Liga MX.

André Jardine , técnico brasileño del América , espera un ambiente espectacular para el encuentro de este martes 3 de febrero contra Olimpia por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

Además, dejó muy claro que para la vuelta en la Ciudad de México, el América tendrán a su fichaje estrella, que también tiene la opción de debutar el fin de semana en la Liga MX.

Análisis del Olimpia: "Tramos de hacer nuestra parte, de historia y análisis a profundidad y sobre todo en una ronda de eliminación, son partidos distintos de ida y vuelta. El rival se sentirá más fuerte y confianza, los analizamos hasta el mínimo detalle. Sin duda hará dos buenos partidos".

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Concepto del rival: "Es un equipo que llega a esta competición tiene sus méritos, cuando afronta este tipo de competencias multiplica sus fuerzas. Respeto máximo al Olimpia, vamos a dedicarnos al 100%".

Trabajo mental para el ambiente en contra: "La adaptación al ambiente y estadio la experiencia lo va dando, aquí hay mucha experiencia y hemos vivido situaciones similares. Vamos a estar concentrados y alejarnos de las distracción, estaremos enfocados en el rival".

Opinión de la cancha del Nacional y el concepto de Honduras: "De mi parte es mi primera vez en Honduras, miramos un estadio conforme con buen pasto y permite jugar y es cuidado que tienen que ofrecer de desarrollar buen fútbol. Vamos a encontrar un lindo escenario, que estará completamente lleno y eso transforma una fiesta del fútbol. Que sea un gran espectáculo".

Favoritismo de América y eso no afectará: "Yo trato de no mirar lo mucho que hablan desde afuera, aquí hay mucho trabajo por hacer. Mucho respeto, son 11 contra 11 en la cancha y en el fútbol hay equilibrio, buenos entrenadores y equipos organizados. Cada rival tiene sus formas y respeto, lo más importante es estar conectados con los objetivos desde el minuto 1".

Fortalezas del Olimpia y bajas de América: "Partido a partido, la ida merece el planteamiento y conexión 100%. Olimpia tiene muchas virtudes, estamos conscientes y mirando los videos, donde miramos las fortalezas y debilidades. Esperamos neutralizar, tiene dos delanteros con mucha fuerza y capacidad impresionante, por ahí comienza, pero no nos conviene hablar de las fortalezas del rival. Nos preparamos para cada detalle".

El inicio con pie derecho: "Esta competición tiene toda nuestra importancia, cualquier error será muy caro. América no va pensando cuidar jugadores, ellos están al 100%".

Raphael Veiga estará o no para el juego de vuelta contra Olimpia: "Se están haciendo los trabajos, pero cuando llegue entrenará parejo y no tiene problemas físicos. Depende todo de su adaptación, altitud y esperamos contar con él ante Monterrey y luego la vuelta. Zendejas también está con nosotros y bien, muy felices con su retorno, le falta juego".