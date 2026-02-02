Olimpia vs América: la historia favorece al León en torneos de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.

En uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el Olimpia recibe este martes 3 de febrero al América de México en una noche que promete estar cargada de muchas emociones.

Los Leones se medirán a las Águilas en un duelo lleno de historia en Concacaf, pues ambos equipos son los máximos ganadores en sus países y además han logrado levantar el principal trofeo de clubes de la región.

El León manda en la serie

Olimpia y América se han enfrentado en un total de seis ocasiones en torneos de Concacaf, dejando un historial ligeramente favorable para el Albo, que ha conseguido tres triunfos sobre los Azulcremas. Los aztecas se han impuesto en dos ocasiones y solamente se ha registrado un empate.