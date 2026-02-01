Espinel analiza bajas del América, futuro de José Mario Pinto y refuerzos de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Espinel aclaró que los resultados no se deben a la carga de partidos, sino a los problemas que arrastran desde que se coronaron campeones: "El desgaste es para todos los partidos, tenemos dos partidos más, yo había dicho que las primeras seis fechas iban a ser complicadas para nosotros porque íbamos a tener ocho partidos en pocos días. Lo que a mi me preocupa es que no puedo mejorar lo que yo creo que hay que mejorar porque no tengo tiempo, por ejemplo mañana tenemos regenerativo y pasado mañana preparar el partido contra el América", comentó.

"No nos quedamos con el objetivo que eran ganar los tres puntos , no hicimos un buen trabajo, en el punto de vista defensivo dimos muchas ventajas. Creo que fue el gran pecado que cometimos, más allá de los esfuerzos que hicimos para aumentar, si no tenemos la seguridad que tenemos que tener se hace difícil poder sostener un resultado", expresó el técnico.

El entrenador del Olimpia , Eduardo Espinel , se mostró molesto en conferencia de prensa luego de empatar 2-2 ante Juticalpa FC en la tercera jornada del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y adelantó el futuro de José Mario Pinto tras los rumores.

El uruguayo admitió que todo puede cambiar con trabajo y esfuerzo, pero reconoció que en estos momentos no pueden enfocarse en ello por el calendario ajustado: “Lo que más me preocupa, más allá de los errores que hay, no los puedo en la cancha, si los podemos hablar pero no trabajar y esa es la preocupación más grande que tengo", reconoció.

Espinel habló de la preparación del equipo y la necesidad de integrar a los jóvenes: “No se hizo una preparación acorde para afrontar el campeonato, no vale la pena hablar si el equipo está o no mejor básicamente si no que está como está y por eso hay que ir alineando a jóvenes para que hayan agarrando la preparación. Es lo que hablamos al inicio, no es excusa, la planificación iba a ser compleja pero hay que irla trabajando”, afirmó.

Las bajas del América, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, futbolistas que pudieron haber jugado contra Olimpia el próximo martes: "¿Usted sabe cuántos Fidalgo tiene el América? Y del precio de Fidalgo tiene un montón. Yo me he mirado todos los partidos y analizo el costo del plantel que tiene, no me van a preguntar solo por un jugador del América. El club no se basa solo en un jugador tienen seleccionados de Chile, de Uruguay, de Colombia, debe alguno mejor que Fidalgo; también van a jugar el Mundial y Fidalgo no. Se ve que es fanático de Fidalgo, a mí me gusta Rodrigo Aguirre (risas)".

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes , cómo está el caso de José Mario Pinto:"Ustedes me preguntan por Pinto, pero a mí nadie me ha dicho nada. Yo no puedo contestar algo si un dirigente no me dice 'mire hay una oferta por tal jugador'. Imagínense los nombres que dicen que Olimpia ha contratado: Bruno Veglio, Juan Goyeneche; Un colega de ustedes me trató de mentiroso porque me preguntó de Veglio, le dije que no y todos luego me dijo 'profe, es oficial. Me mintió'. Entonces, imagínense si yo tengo que salir a desmentir cada cosa que sale, yo puedo contestar lo que sea, cuando salió lo de Jorge, José Mario, a mí nadie me dice 'profe, hay una oferta por tal jugador'.

El profesor Espinel fue consultado sobre cuál es la posición que busca Olimpia en el mercado de fichajes y respondió: "Hemos buscado varias opciones. Estuvimos cerca de concretar un delantero, pero no pudo, después buscamos en la zona defensiva y estaba muy alta las aspiraciones, pero ahí estamos permanentemente en la búsqueda, pero no hemos llegado a un acuerdo".

Para finalizar, respondió a las lesiones de Arboleda y Michaell Chirinos : "Están trabajando, pero es difícil. Si llegan no estarán al 100 por supuesto, Yustin está más cerca que Chiri, pero es difícil porque han tenido una lesión que han sido medias rebeldes. No les han permitido entrenar normalmente aunque sea diferenciado, pero en la cancha normalmente no han podido".