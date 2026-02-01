Matan a balazos a un hombre en Olanchito, Yoro

Yoro

La víctima fue identificada como Jonathan Martínez , de 30 años de edad, originario de Olanchito y residente en la colonia Buenos Aires .

Un hombre perdió la vida de forma violenta la noche de ayer sábado en el barrio Agalteca , municipio de Olanchito , departamento de Yoro , luego de ser atacado a disparos por sujetos armados.

De acuerdo con informes preliminares, varios individuos armados se aproximaron a Martínez cuando este se encontraba en una caseta y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El hombre falleció en el lugar producto de la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer el hecho y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan recabando información para determinar el móvil del ataque.