Bellingham salió llorando, silbidos en el Bernabéu y nueva polémica con Real Madrid

Una victoria con sabor a tensión: el Bernabéu silbó, Bellingham salió llorando y el Madrid sufrió hasta la final para imponerse al Rayo.
Real Madrid consiguió una victoria crucial en los últimos instantes ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.
No obstante, el encuentro no arrancó bien para el madridismo, ya que Jude Bellingham, al minuto 5, persiguió un balón tras un pase largo y sintió una molestia.
El mediocampista blanco rápidamente se desplomó en el césped quejándose del dolor, y el Santiago Bernabéu quedó en un silencio sepulcral.
Las cámaras de televisión captaron un plano donde se observa al jugador llorando por su lesión.
Arbeloa mostró su preocupación por la lesión de Jude, ya que se acercan partidos determinantes para el Real Madrid.
Sin embargo, al minuto cinco, Vinicius Junior entró al área sorteando a la defensa y disparó con potencia y colocación para marcar el primero.
El balón se incrustó en la escuadra del portero del Rayo Vallecano, y el Madrid comenzaba con buen pie el inicio del segundo tiempo.
Vinicius celebró con euforia frente a la grada, ya que los silbidos en el Bernabéu volvieron a sonar.
El partido empezó a tornarse intenso, con más ritmo, y el Madrid se fue imponiendo durante el primer tiempo.
Comenzó el segundo tiempo y Mbappé pidió penal por esta acción, pero el árbitro consideró que no fue suficiente para señalar ese empujón sobre Kylian.
El Rayo Vallecano salió con otra dinámica en el segundo tiempo y De Frutos anotó el primero para el conjunto visitante tras un descuido defensivo del Madrid.
El Rayo celebró el empate ante el club merengue, que tuvo que volver a remar para ponerse por delante.
Minutos después, el Rayo tuvo un mano a mano nuevamente, pero Courtois despejó el balón y evitó que los vallecanos se pusieran en ventaja.
El partido se mantuvo muy parejo, pero al minuto 80, Pathé Ciss fue expulsado tras una dura entrada sobre Ceballos, que terminó en roja directa.
La polémica llegó cuando el árbitro principal añadió nueve minutos de descuento, algo que no gustó al Rayo Vallecano y sus jugadores protestaron.
Fue hasta el minuto 97 que Mendy, jugador del Rayo Vallecano, cometió un penal claro sobre Brahim tras una fuerte patada.
Mbappé se encargó de ejecutar la pena máxima y anotó el gol que puso arriba al Madrid faltando dos minutos.
Real Madrid selló una victoria importante para mantenerse cerca del Barcelona en la tabla.