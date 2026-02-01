Pichichi Liga Española: Mbappé no falló y otro anotó doblete; así queda la tabla

La jornada 22 de la Liga Española continuó este domingo y hay movimientos en la tabla de goleadores.
23. Etta Eyong (Levante) -- No arrancó de inicio ante el Atlético de Madrid y se mantiene con sus 6 anotaciones en lo que va de la Liga Española 2025-2026.
22. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño anotó uno de los goles en el triunfo ante Rayo y escaló en la tabla tras alcanzar 6 goles.
21. Pere Milla (Espanyol) -- Su equipo perdió 1-2 ante el Alavés en esta fecha 22 y se quedó sin marcar. Lleva 6 goles.
20. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- El francés no jugó en esta fecha por lesión y se mantiene en la tabla de goleadores con sus 6 anotaciones.
19. Dani Olmo (FC Barcelona) -- No anotó en esta fecha 22 en el triunfo ante el Elche (1-3), pero se mantiene en la tabla de goleadores con sus 6 tantos.
18. Akor Adams (Sevilla) -- El delantero nigeriano juega este domingo ante Mallorca. Tiene acumulados 6 goles en lo que va de la Liga Española 2025-2026.
17. Sorloth (Atlético de Madrid) -- Tuvo que ser retirado en el primer tiempo ante Levante por un fuerte golpe en la cabeza. Tiene 7 anotaciones en su cuenta.
16. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino sigue sin marcar y va en picada en la tabla de goleadores. Se mantiene con 7 goles tras 22 jornadas.
15. Gerard Moreno (Villarreal) -- Se destapó con doblete en esta fecha 22 y escala en la tabla de goleadores con sus 7 anotaciones.
14. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) -- Marcó este domingo ante Real Madrid y sube en la tabla de goleadores tras llegar a 7 dianas.
13. Hugo Duro (Valencia) -- Su equipo juega este domingo ante el Real Betis. Lleva acumulados 7 goles.
12. Vladyslav Vanat (Girona) -- No pudo marcar en esta fecha y se quedó con 7 goles.
11. Raphinha (FC Barcelona) -- No anotó en el triunfo ante el Elche, pero se mantiene en la pelea con 8 goles.
10. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Se quedó sin marcar en esta fecha y se queda con 8 goles tras 22 jornadas de la Liga Española.
9. Oyarzabal (Real Sociedad) -- Se destapó con doblete en la jornada anterior y este domingo busca ampliar su cuenta. Lleva 8 anotaciones.
8. Cucho Hernández (Real Betis) -- No ha podido marcar y se ha quedado estancado con sus 8 dianas.
7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Su equipo juega este domingo ante Getafe y puede ampliar sus números. Lleva 8 tantos.
6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco no anotó en esta jornada y se distancia de la cima con sus 9 goles.
5. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Se destapó con nuevo gol en esta jornada y escala en la tabla de goleadores tras llegar a 9 dianas.
4. Budimir (Osasuna) -- Formó parte del empate 2-2 ante el Villarreal y con su tanto, firmó su noveno gol de la temporada.
3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español regresó al gol y acorta distancias en la cima, El 'Tiburón' llegó a los 12 en la presente campaña.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- Pese a que su equipo está peleando en puestos de descenso, ha sorprendido con su cuota goleadora. Está dando la pelea con sus 14 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés sigue imparable y este domingo no falló al anotar su gol número 22. Sigue liderando en la lucha por el 'Pichichi' y se distancia a 8 goles de su más cercano perseguidor.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la jornada 22.