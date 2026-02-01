Teófimo López fue 'humillado' por Shakur Stevenson y perdió título mundial

Nueva York, Estados Unidos.

Teófimo López sintió en sus carnes el poderío y talento del estadounidense Shakur Stevenson, que hizo pasar al hondureño una de sus peores noches en el boxeo profesional y lo despojó del título de peso superligero de la OMB, erigiéndose en campeón de una cuarta división. 'The TakeOver' se vio pequeño, inexperto, así lo hizo lucir Stevenson, que fácilmente se llevó un triunfo merecido en su estreno en la división superligera para arrebatarle la condición de campeón mundial al entonces titular de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la noche del sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.

López (22-2, 13 KOs) había ganado seis peleas consecutivas desde su inesperada derrota ante George Kambosos Jr. en 2021, pero esta vez nada pudo hacer contra un rival que conquistó su cuarta corona en cuatro divisiones diferentes. El invicto Stevenson dominó de principio a fin sobre el ring del Madison Square Garden, donde fue proclamado ganador por decisión unánime pocos minutos después de la una de la madrugada.

Stevenson (25-0, 11 KOs) subió de categoría para desafiar a Teófimo y fue superior en la contienda. De hecho, los tres jueces solo le dieron un round a López. Las tres tarjetas de los jueces reflejaron un 119-109. El peleador de Nueva Jersey, de 28 años, es también el monarca actual del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y anteriormente había poseído títulos de peso pluma, superpluma y ligero. Ahora suma el superligero. El estadounidense se une así a un exclusivo club de campeones de cuatro divisiones distintas, al lado de íconos como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Saúl 'Canelo' Álvarez. Teófimo López intentó presionar, pero con demasiada frecuencia lo único que logró fue exponerse a los contraataques de Shakur Stevenson que al final le hicieron mucho daño.

El actual campeón de peso ligero del CMB añadió a su palmarés el cinturón de 140 libras que López tenía y será difícil de vencer sin importar en qué categoría de peso decida permanecer. La multitud que agotó las entradas rugió para apoyar ambos peleadores, residentes cerca de Nueva York, en los minutos previos al combate. Pero no tuvo muchas oportunidades de hacer ruido una vez que comenzó. Quedó claro desde el principio que el estilo de Stevenson, efectivo pero no especialmente emocionante, iba a controlar la pelea. Incapaz de igualar lo que podría ser la mejor velocidad de pies en el boxeo, López se vio a menudo obligado a lanzarse hacia delante con la esperanza de conectar, poniéndose en riesgo de recibir golpes que regresaban más rápido e incluso la mayoría de las veces más fuertes.