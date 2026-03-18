Joseph Gordon-Levitt, nuevo defensor digital de la ONU

«El defensor global para la gobernanza digital centrada en las personas contribuirá a conectar los debates mundiales sobre políticas digitales con la experiencia cotidiana, al tiempo que pondrá de relieve la importancia de las personas y la rendición de cuentas para impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible en la era digital», afirmó Li Junhua, subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en un comunicado.