Joseph Gordon-Levitt, nuevo defensor digital de la ONU

El actor y cantante estadounidense Joseph Gordon-Levitt fue nombrado el martes defensor global de la ONU para la gobernanza digital centrada en las personas, un nuevo cargo destinado a «mejorar la comprensión pública de cómo las tecnologías digitales influyen en la vida cotidiana».
«El defensor global para la gobernanza digital centrada en las personas contribuirá a conectar los debates mundiales sobre políticas digitales con la experiencia cotidiana, al tiempo que pondrá de relieve la importancia de las personas y la rendición de cuentas para impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible en la era digital», afirmó Li Junhua, subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en un comunicado.
La creación del puesto, que ocupará Gordon-Levitt y que fue impulsado por el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de la organización, se enmarca en «el compromiso de la ONU por garantizar que la rápida transformación digital siga estando anclada en la inclusión y el interés público».
El actor, nominado en dos ocasiones al Globo de Oro por sus interpretaciones en (500) Days of Summer (2009) y 50/50 (2011), intervino meses atrás ante la Asamblea General de la ONU durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), donde pidió a los Estados miembros mayor proactividad en materia de gobernanza digital.
Gordon-Levitt señaló que las conversaciones sobre tecnología «suelen centrarse en gran medida en el dinero», especialmente en la industria de la inteligencia artificial. «Creo sinceramente que la tecnología puede hacer mucho bien al mundo, pero necesitamos complementar los incentivos económicos con incentivos centrados en las personas, y de eso se tratan precisamente los Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas», añadió en un comunicado.
«Creo sinceramente que la tecnología puede hacer mucho bien al mundo, pero necesitamos complementar los incentivos económicos con incentivos centrados en las personas, y de eso se tratan precisamente los Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas», añadió en un comunicado.
Su rol se centrará en servir como puente entre los procesos de gobernanza digital de la ONU y el público. Traducirá debates complejos sobre políticas en narrativas accesibles y conectará las discusiones globales con perspectivas locales y regionales.