Congreso analiza reformas electorales propuestas por el CNA

Tegucigalpa, Honduras

La reunión de trabajo fue encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Antonio Rivera Callejas, junto a representantes del CNA liderados por su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, quienes expusieron los principales puntos de la iniciativa.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional inició el análisis de una serie de reformas al sistema electoral propuestas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el objetivo de mejorar la transparencia y evitar irregularidades en futuros procesos.

Entre las propuestas destacan cambios en la integración de las juntas receptoras de votos, la implementación de una segunda vuelta electoral y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de administrar y supervisar los comicios.

Rivera Callejas valoró el acercamiento con el CNA y subrayó la importancia de impulsar reformas que garanticen procesos electorales confiables en el país.

“Ha sido un honor recibir al CNA y a su directora. Han venido a proponer reformas para que no se repitan situaciones recientes y que en 2029 tengamos un verdadero proceso electoral”, expresó el congresista.

El parlamentario explicó que las propuestas serán analizadas a profundidad dentro de la comisión y posteriormente socializadas con las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

Por su parte, Gabriela Castellanos indicó que el documento aún no ha sido entregado de manera oficial, pero ya forma parte del proceso de diálogo que se impulsa con el Legislativo.

“Hemos entregado no de manera oficial todavía el documento de reformas que el Consejo Nacional Anticorrupción ha planteado y que ya es un tema que se está abordando, que se está trabajando. Hemos encontrado una gran apertura” en el Congreso, manifestó.

Asimismo, resaltó la importancia de construir las reformas con participación de diversos actores.

“No podemos hablar de reformas electorales si no tenemos aquí a los actores importantes como el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal (de Justicia Electoral) y como otras instituciones”, agregó.

Entre los ejes planteados se incluye la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, la mejora en la selección de autoridades electorales, mayor transparencia en el financiamiento político y el fortalecimiento del modelo de justicia electoral.

También incluyen planteamientos para mejorar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, así como la desclasificación de informes sobre aportaciones privadas a partidos y candidatos y el fortalecimiento del modelo de justicia electoral.

Además, se sugieren mecanismos para desarrollar el proceso de reformas con acompañamiento de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y las instituciones del sistema electoral.

El próximo lunes el CNA entregará formalmente el informe a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, y al presidente de la comisión electoral del Congreso, Antonio Rivera Callejas, como parte del seguimiento a este proceso.