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Gobierno de Nasry Asfura impulsa plan para fortalecer salud y educación

Las autoridades destacaron la necesidad de establecer una hoja de ruta que impulse el crecimiento de sectores productivos de Honduras

Gobierno de Nasry Asfura impulsa plan para fortalecer salud y educación

Reunión estratégica con gobernadores departamentales y ministros del Poder Ejecutivo del gobierno de Nasry Asfura.

 Foto: Oficina de Prensa Casa Presidencial
Tegucigalpa, Honduras

Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, encabezó recientemente una reunión de trabajo con gobernadores departamentales y ministros del Poder Ejecutivo de la administración del presidente Nasry Asfura, en el Salón Morazán de Casa Presidencial.

El encuentro se centró en definir acciones estratégicas para fortalecer el desarrollo nacional, con énfasis en sectores clave como salud, educación y sistema agroalimentario.

Entre los principales ejes discutidos destacan la entrega de bonos agrícolas y asistencia técnica para garantizar una producción de café competitiva y estandarizada, así como el impulso al sistema de educación formativa con altos estándares.

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Además, se propuso fortalecer las cajas rurales para apoyar directamente a los productores del campo y establecer bonos sociales que impulsen la economía local y mejoren la calidad de vida de la población.

Estrategia para consolidar economía y desarrollo territorial

Las autoridades destacaron la necesidad de establecer una hoja de ruta que potencie el desarrollo regional y fortalezca los sectores productivos del país.

Sulmy Ortez, secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, junto a Luis Castro, secretario privado de la Presidencia.

Sulmy Ortez, secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, junto a Luis Castro, secretario privado de la Presidencia.

 (Foto: La Prensa)

Entre los participantes estuvieron Sulmy Yamileth Ortez Maldonado, secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización; José Francisco Ordóñez, subsecretario de Café; y José Leonardo Mejía Espinal, director del Sistema Nacional de Emergencias 911, entre otros funcionarios.

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Redacción La Prensa
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