Gobierno de Nasry Asfura impulsa plan para fortalecer salud y educación

Tegucigalpa, Honduras

Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, encabezó recientemente una reunión de trabajo con gobernadores departamentales y ministros del Poder Ejecutivo de la administración del presidente Nasry Asfura, en el Salón Morazán de Casa Presidencial.

El encuentro se centró en definir acciones estratégicas para fortalecer el desarrollo nacional, con énfasis en sectores clave como salud, educación y sistema agroalimentario.

Entre los principales ejes discutidos destacan la entrega de bonos agrícolas y asistencia técnica para garantizar una producción de café competitiva y estandarizada, así como el impulso al sistema de educación formativa con altos estándares.