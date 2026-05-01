Entre dolor y resignación, familias reclaman cuerpos tras masacre en la Perfecto Vásquez

San Pedro Sula, Cortés.

Desde tempranas horas del Día del Trabajador , familiares y allegados permanecieron en las afueras de la morgue a la espera de la entrega de los cadáveres, luego de que equipos forenses realizaran el levantamiento durante la madrugada. Vehículos particulares y carrozas fúnebres llegaron al lugar para trasladar los restos hacia sus respectivos velatorios y posterior sepultura.

Las víctimas fueron identificadas como Rodolfo Alexander Hernández López (20), Joshua Jafeth Alberto Santos (22) y Douglas Reconco Benítez (30). El primer cuerpo en ser reclamado por sus familiares fue el de Hernández López, seguido por Santos y finalmente el de Reconco Benítez.

En horas de la mañana y el mediodía de este viernes fueron retirados de la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula los cuerpos de tres jóvenes que murieron tras un ataque a disparos ocurrido la noche del jueves en la colonia Perfecto Vásquez.

De acuerdo con testimonios de familiares, Douglas Reconco Benítez residía solo en un apartamento que alquilaba en la misma colonia donde ocurrió el ataque. Era soltero, no tenía hijos y laboraba como operario en una empresa de logística de la zona. Indicaron además, que los otros dos jóvenes vivían en el sector y mantenían una relación de amistad con él.

Según versiones preliminares, los tres hombres se encontraban en un solar jugando naipes alrededor de las 8:35 de la noche, cuando sujetos armados, que se movilizaban en dos vehículos, llegaron al lugar y abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

Reconco Benítez falleció en la escena del crimen, testigos relataron que inicialmente resultó herido y posteriormente fue rematado por los atacantes. En tanto, Hernández López y Santos fueron trasladados de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas y a una clínica privada en el barrio Paz Barahona, respectivamente, donde murieron minutos después debido a la gravedad de sus heridas. De esta matanza hay una cuarta persona, que está herida y se encuentra luchando por su vida en una clínica.

“Él era apasionado por el fútbol y le gustaba jugar naipes. No estaba en ninguna pandilla ni nos comentó que recibiera amenazas, incluso, una hora antes de lo sucedido llegó a la casa a pedirme una escalera para un trabajo que iba a realizar”, expresó un familiar de Douglas Reconco, quien agregó que el joven deja cuatro hermanos y creció sin sus padres.

La familia, de arraigo cristiano, según aseguraron, manifestó desconocer los motivos del ataque y aseguró que no tenían relación con los otros dos fallecidos. En medio del dolor, expresaron resignación y señalaron que esperan justicia divina ante lo ocurrido.

Por su parte, autoridades policiales informaron que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible disputa territorial vinculada al microtráfico de drogas en la zona, donde mantienen presencia estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.