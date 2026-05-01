Desarticulan punto clandestino de venta de municiones en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Mediante inspección en negocios tipo quiosco ubicados en el mercado Medina, las autoridades policiales encontraron munición de distintos calibres que estaría vinculada a organizaciones criminales.

Entre lo encontrado se contabilizó un total de 600 cartuchos calibre 22, 99 cartuchos de escopeta, 10 cartuchos de fusil y 17 cartuchos de pistola calibre 9 milímetros, los cuales estaban siendo comercializados de manera clandestina.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el local donde se encontró el material no cuenta con un propietario plenamente identificado, por lo que se presume que era utilizado como punto de almacenamiento y distribución ilegal de municiones, sin los permisos correspondientes.

En ese sentido, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones han iniciado las diligencias indagatorias para ubicar a los responsables de este ilícito, con el objetivo de deducir responsabilidades conforme a la normativa legal vigente.

Cabe mencionar que, el ente encargado de la importación y comercialización legal de armas y municiones en el país es La Armería, institución autorizada para regular este tipo de actividades conforme a la ley.