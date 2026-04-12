Honduras, paraíso de armas: 37 mil decomisadas en bodegas sin destino claro

Para el director de seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, el problema de la circulación de armas en Honduras es grave: el tráfico ilegal no se detiene, siendo las fronteras el principal punto de ingreso.Alertó que las autoridades no cumplen con el procedimiento legal con las armas decomisadas, en vista de que, luego de no haberse solicitado la devolución del arma y transcurridos los cinco años, la Policía Nacional debe proceder a su destrucción, previo también a las pericias que alargan esos procesos por la falta de mecanismos y herramientas que eficienten esos peritajes.“Existe el riesgo de que, a partir de que esas armas empiezan a almacenarse por años, vuelvan a las manos de estructuras criminales que tienen infiltrados en esas instituciones y que empiezan a sacar o robar ese armamento y vuelven a circular”, apuntó.Destacó que un gran porcentaje de armas decomisadas son de uso prohibido de alta peligrosidad, como el <b>AK-47, el M16, AR-15 y Uzi</b>, que constantemente son las que decomisan en los diferentes operativos.Para Castañeda, es preocupante la cantidad de armas que circulan en Honduras de manera ilegal y que no están registradas oficialmente. “Ojalá el Gobierno, en esta nueva administración, pueda dar alguna solución, pues al tener ese control bajarían los índices de homicidios, que, como lo ha dado a conocer el Observatorio de la Violencia de la UNAH, la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego”.