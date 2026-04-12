Honduras, paraíso de armas: 37 mil decomisadas en bodegas sin destino claro

San Pedro Sula, Honduras.-

Al menos 15 fusiles de guerra y 12 armas comerciales en perfecto estado yacían en un camino subterráneo de la Mara Salvatrucha (MS-13) a unos 25 kilómetros de Omoa, Cortés, donde también escondían drogas, municiones e indumentaria de uso policial. El hallazgo se reportó en febrero de 2026, tras una operación que involucró a varias agencias de seguridad, y es el más reciente decomiso de armas en Honduras, evidenciando el poder de armamento en manos de las estructuras criminales.

Esas 27 armas se suman a los cientos de dispositivos decomisados cada año. Según datos de la Policía Nacional, analizados por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, un total de 37,177 armas de fuego han sido decomisadas en Honduras en los últimos ocho años (2018-2025).

9.8 Por ciento De las armas decomisadas por la Policía hondureña corresponden a fusiles

Sin embargo, lo decomisado, advierten los especialistas consultados por este medio, representa un número bajo en relación a la gran cantidad de armas que circulan en Honduras, principalmente las de uso prohibido. Para expertos en derecho penal, el problema grave es que las unidades decomisadas terminan en un almacén de la Policía, donde permanecen durante años sin someterse a auditorías periódicas ni seguir los procedimientos establecidos para su adecuada destrucción. El principal riesgo: que las armas terminen de nuevo en manos criminales.

De los registros de los últimos años, 2024 reportó un pico de dispositivos de fuego incautados, con un total de 6,926 unidades; pero en 2025 hubo un notable descenso, bajando la cifra a 3,606 armas decomisadas. Más de la mitad del armamento decomisado corresponde a pistolas (52.7%), seguidas de revólveres (26.4%). A juicio de expertos, el elevado número obedece a que los ciudadanos portan armas sin haberlas registrado. Sin embargo, llama la atención que una de cada diez armas decomisadas (9.8%) en Honduras son fusiles, según el análisis de este medio.

Desde una perspectiva geográfica, Olancho, Colón y Yoro destacan como los departamentos con mayor cantidad de armamento decomisado por cada 10 mil habitantes, es decir, en proporción a su población. De los dispositivos incautados en los últimos ocho años, un total de 2,772 corresponde a armas de uso prohibido, según las estadísticas procesadas a partir de tres bases de datos, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público, obtenidas a través de las solicitudes de información SOL-SSSS-3066, SOL-SDD-678-2026 y SOL-MP-3439-2026.

2,772 armas De uso prohibido decomisaron diferentes agencias de seguridad en Honduras entre 2018 y 2025

La cifra incluye, por lo tanto, las decomisadas por otras agencias, como la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y otras incautadas en operativos dirigidos por las diferentes fiscalías del Ministerio Público. El mayor número de armas de uso prohibido corresponde a los fusiles AK-47 y AR-15, utilizados por las estructuras del crimen organizado que operan en Honduras. Según la Policía Nacional, en los últimos ocho años se han decomisado 543 fusiles AK-47 y 321 fusiles AR-15. El resto corresponde a lanzagranadas, ametralladoras, lanzacohetes y otro tipo de explosivos.

Armas de uso prohibido La ley define como arma de uso prohibido aquellas de cualquier calibre de funcionamiento automático o materiales relacionados para fines bélicos o cuyo uso se reserva a las instituciones de seguridad. Se incluyen AK-47, AR-15, UZI, FAL y FAP.

Investigación especial · Seguridad Las armas de guerra que circulan en Honduras Top 10 de armas prohibidas decomisadas entre 2014 y 2026 · Datos: Seguridad/MP/Defensa 01. AK-47 02. AR-15 03. Colt M16/AR 04. AKM 05. UZI 06. Lanza Granadas 07. Galil 08. Ruger 09. Mini UZI 10. ARM-SCORT 1 Identificación AK-47 Fusil de asalto Fabricante: Izhmash / Norinco y otros

País de origen: Rusia / China / Europa del Este Decomisada al crimen organizado Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 7.62×39mm Capacidad 30 cartuchos Cadencia 600 disp/min (automático) Alcance 400 m efectivos Total decomisado 1,178 El AK-47 es el arma más decomisada en Honduras con 1,178 unidades en el período. Su presencia en Centroamérica se remonta a los conflictos armados de los años 80. Fabricado en decenas de países, es el fusil de asalto más producido en la historia. Decomisos por año 2014–2026 2014 195 2015 136 2016 112 2017 120 2018 102 2019 73 2020 50 2021 70 2022 46 2023 70 2024 36 2025 102 2026 66 2 Identificación AR-15 Fusil de asalto Fabricante: Colt / múltiples fabricantes

País de origen: Estados Unidos Uso exclusivo FFAA Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 5.56×45mm NATO Capacidad 20–30 cartuchos Cadencia 45–60 disp/min (semi) Alcance 550 m efectivos Total decomisado 1,002 El AR-15 es el segundo arma más decomisada con 1,002 unidades. Su presencia está vinculada principalmente al tráfico proveniente de Estados Unidos a través de México y Guatemala. Los decomisos muestran un repunte significativo desde 2025. Decomisos por año 2014–2026 2014 169 2015 152 2016 62 2017 71 2018 61 2019 36 2020 22 2021 84 2022 51 2023 72 2024 52 2025 89 2026 81 3 Identificación Colt M16/AR Fusil de asalto Fabricante: Colt's Manufacturing Company LLC

País de origen: Estados Unidos Uso exclusivo FFAA Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 5.56×45mm NATO Capacidad 20–30 cartuchos Cadencia 700–950 disp/min Alcance 550 m efectivos Total decomisado 138 El Colt M16 es el fusil de asalto estándar del ejército estadounidense desde los años 60. Su aparición sostenida en decomisos hondureños —con picos en 2020 y 2024— apunta a tráfico desde arsenales militares o mercado negro en Estados Unidos. Decomisos por año 2014–2026 2014 2 2015 2 2016 15 2017 6 2018 7 2019 14 2020 30 2021 8 2022 7 2023 6 2024 23 2025 18 2026 0 4 Identificación AKM Fusil de asalto Fabricante: Izhmash / múltiples fabricantes

País de origen: Rusia / Europa del Este Decomisada al crimen organizado Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 7.62×39mm Capacidad 30 cartuchos Cadencia 600 disp/min (automático) Alcance 400 m efectivos Total decomisado 116 El AKM es la versión modernizada y más ligera del AK-47, fabricada desde 1959. Es el fusil de asalto más distribuido en el mundo tras el AK-47 original. En Centroamérica su presencia se remonta a los conflictos armados de los años 80, cuando miles de unidades ingresaron a la región. Decomisos por año 2014–2026 2014 21 2015 5 2016 10 2017 16 2018 4 2019 12 2020 4 2021 11 2022 10 2023 5 2024 7 2025 11 2026 0 5 Identificación UZI Subfusil / Ametralladora Fabricante: Israel Military Industries (IMI)

País de origen: Israel Uso exclusivo FFAA Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 9mm Parabellum Capacidad 20–32 cartuchos Cadencia 600 disp/min Alcance 100–200 m efectivos Total decomisado 114 El UZI es una ametralladora compacta cuyo tamaño facilita el ocultamiento. En Honduras se decomisa principalmente en zonas urbanas, asociado a sicariato y vigilancia armada de estructuras del narcotráfico. Sus decomisos se mantienen estables a lo largo del período. Decomisos por año 2014–2026 2014 6 2015 9 2016 13 2017 13 2018 14 2019 8 2020 8 2021 7 2022 8 2023 13 2024 6 2025 7 2026 2 6 Identificación Lanza Granadas Arma de soporte militar Fabricante: Múltiples fabricantes

País de origen: Varios Uso exclusivo FFAA Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 40mm (estándar NATO) Capacidad 1 proyectil por carga Cadencia 5–7 disparos/min Alcance 150–400 m efectivos Total decomisado 107 El lanza granadas es un arma de soporte de infantería diseñada para combate convencional. Su decomiso sostenido durante todo el período indica acceso permanente de estructuras criminales a armamento pesado de guerra. Decomisos por año 2014–2026 2014 10 2015 11 2016 3 2017 17 2018 4 2019 8 2020 10 2021 10 2022 7 2023 9 2024 6 2025 12 2026 0 7 Identificación Galil Fusil de asalto Fabricante: Israel Military Industries (IMI)

País de origen: Israel Uso exclusivo FFAA — posible desvío Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 5.56×45mm / 7.62×51mm Capacidad 35–50 cartuchos Cadencia 650 disp/min Alcance 500 m efectivos Total decomisado 79 El Galil fue adquirido legalmente por las FFAA de Honduras. Su aparición sostenida en decomisos civiles sugiere desvío desde arsenales militares o policiales, lo que lo convierte en un indicador directo de corrupción institucional en el manejo de armamento. Decomisos por año 2014–2026 2014 5 2015 2 2016 5 2017 7 2018 9 2019 13 2020 5 2021 8 2022 4 2023 9 2024 9 2025 3 2026 0 8 Identificación Ruger Fusil / Carabina Fabricante: Sturm, Ruger & Co.

País de origen: Estados Unidos Decomisada al crimen organizado Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 5.56mm / .223 Rem / 9mm Capacidad 10–30 cartuchos Cadencia 45 disp/min (semi) Alcance 400 m efectivos Total decomisado 76 El Ruger muestra una tendencia al alza marcada: de casi cero decomisos antes de 2023 a 24 unidades en 2025. Este patrón sugiere incorporación reciente y creciente en los arsenales del crimen organizado, posiblemente como sustituto de modelos más costosos. Decomisos por año 2014–2026 2014 0 2015 2 2016 1 2017 2 2018 1 2019 5 2020 3 2021 2 2022 5 2023 14 2024 16 2025 24 2026 1 9 Identificación Mini UZI Subfusil compacto Fabricante: Israel Military Industries (IMI)

País de origen: Israel No autorizada para uso civil Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 9mm Parabellum Capacidad 20–32 cartuchos Cadencia 950 disp/min Alcance 50–100 m efectivos Total decomisado 68 El Mini UZI es una versión reducida del UZI estándar, aún más fácil de ocultar bajo ropa. Su alta cadencia lo hace especialmente letal en espacios cerrados. Los decomisos se concentran en 2014–2021, con desaparición casi total desde 2022, posiblemente desplazado por otros modelos. Decomisos por año 2014–2026 2014 11 2015 14 2016 0 2017 12 2018 11 2019 3 2020 2 2021 15 2022 0 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0 10 Identificación ARM-SCORT Fusil de asalto Fabricante: Armscor / Rock Island Armory

País de origen: Filipinas / EUA Decomisada al crimen organizado Rutas de ingreso Zonas de mayor decomiso Registro fotográfico Especificaciones técnicas Calibre 5.56×45mm / 7.62mm Capacidad 20–30 cartuchos Cadencia 700 disp/min Alcance 500 m efectivos Total decomisado 64 El ARM-SCORT es producido por Armscor, fabricante filipino con distribución en Estados Unidos. Su curva de decomisos muestra crecimiento sostenido desde 2020, con su pico en 2025, lo que lo convierte en una incorporación reciente y preocupante al arsenal del crimen organizado en Honduras. Decomisos por año 2014–2026 2014 0 2015 0 2016 0 2017 1 2018 1 2019 2 2020 7 2021 7 2022 5 2023 12 2024 13 2025 14 2026 2

Justamente, en el operativo de Omoa se encontraron al menos 15 fusiles de guerra. Las labores de inteligencia condujeron a fiscales y agentes a esa localidad de difícil acceso denominada Vida Nueva, situada a unos 25 kilómetros del municipio costero. El rastreo se originó tras la fuga de varios criminales durante una megaoperación antidroga ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) el miércoles 4 de febrero, durante 17 allanamientos en distintos puntos de San Pedro Sula. Las armas de alto poder detectadas en ese búnker de la Mara Salvatrucha en realidad fueron trasladadas en un bus, cuyos pasajeros lograron huir con la ayuda de una patrulla policial, según indicaron las autoridades; posteriormente, las llevaron a un escondite subterráneo que servía como bodega para los cabecillas de la pandilla. Las investigaciones señalan que la MS-13, así como su histórico rival, la pandilla 18, y otras estructuras dedicadas al narcotráfico, compran fusiles de guerra de uso prohibido a guatemaltecos por medio de contactos que operan en las fronteras.

Control de armas en Honduras

Para el director de seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, el problema de la circulación de armas en Honduras es grave: el tráfico ilegal no se detiene, siendo las fronteras el principal punto de ingreso. Alertó que las autoridades no cumplen con el procedimiento legal con las armas decomisadas, en vista de que, luego de no haberse solicitado la devolución del arma y transcurridos los cinco años, la Policía Nacional debe proceder a su destrucción, previo también a las pericias que alargan esos procesos por la falta de mecanismos y herramientas que eficienten esos peritajes. “Existe el riesgo de que, a partir de que esas armas empiezan a almacenarse por años, vuelvan a las manos de estructuras criminales que tienen infiltrados en esas instituciones y que empiezan a sacar o robar ese armamento y vuelven a circular”, apuntó. Destacó que un gran porcentaje de armas decomisadas son de uso prohibido de alta peligrosidad, como el AK-47, el M16, AR-15 y Uzi, que constantemente son las que decomisan en los diferentes operativos. Para Castañeda, es preocupante la cantidad de armas que circulan en Honduras de manera ilegal y que no están registradas oficialmente. “Ojalá el Gobierno, en esta nueva administración, pueda dar alguna solución, pues al tener ese control bajarían los índices de homicidios, que, como lo ha dado a conocer el Observatorio de la Violencia de la UNAH, la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego”.

" Existe el riesgo de que, a partir de que esas armas empiezan a almacenarse por años, vuelvan a las manos de estructuras criminales que tienen infiltrados en esas instituciones" Nelson Castañeda, director de Seguridad de ASJ

Castañeda lamentó que en Honduras no exista una entidad especializada y permanente dedicada a la coordinación para que haya una destrucción permanente y sistemática de estas armas decomisadas. “Aunque ya existe el decreto 101-2018 (Ley de Control de Armas de Fuego), que le asigna a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, destruyan las armas decomisadas, se encuentran con decisiones judiciales que son tardías o que nunca llegan”, explicó. Además, indicó que la tardanza de los peritajes y los frágiles sistemas de cadena de custodia generan almacenes saturados de armas, provocando un alto riesgo de que sean sustraídas y que a nadie se le deduzcan responsabilidades. El experto explicó que, a partir de la ley ya establecida, falta definir un protocolo que indique también las entidades encargadas de esa tarea. “El actor clave es el Consejo de Defensa y Seguridad, donde convergen las máximas autoridades de defensa, seguridad y justicia y que pueden determinar cuál será el protocolo y proceso, además del dinero que se requiere y la especialización para implementar una política de un sistema de seguridad”.

Ley ordena destrucción de armas La Ley de Control de Armas de Fuego (decreto 101-2018) establece el principio de no recirculación, el cual señala que todas las armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados que sean decomisados, declarados excedentes o entregados voluntariamente al Estado, deben ser destruidos sin excepción. El artículo 114 de la ley ordena destruir el material de uso prohibido o cuando exista una sentencia condenatoria.

“Urge un protocolo permanente, transparente y con trazos reales de destrucción de armas decomisadas”, indicó Castañeda, a la vez que consideró que la misma sociedad puede ser observadora del proceso. Además, cuestionó que “siendo el país más violento de Centroamérica, seguimos sin un registro balístico universal”. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-Unah), precisó que entre 2005 y 2024 perdieron la vida en Honduras 73,600 personas por armas de fuego, lo que representó un 79.1% del total de homicidios. Sin embargo, la Policía no llega a determinar qué tipo de arma fue usada para quitarle la vida a una persona, lamentó, a menos que el caso sea investigado y se llegue al final de un proceso judicial o que esa arma se vincule con un caso. “Tiene que haber vedas, más controles en el tráfico ilícito de armas en aduanas y puntos ciegos, y que haya una prohibición de porte y uso de armas en lugares públicos y recreativos para poner más restricciones”, recomendó. En el caso para controlar las armas que tiene en su poder el crimen organizado, para Ayestas la situación está más difícil porque los únicos que pueden actuar son las autoridades.