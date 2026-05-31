Fuertes vientos derrumban techo de cancha en la Escuela Hogar San José de SPS

San Pedro Sula

Los fuertes vientos registrados en las últimas horas provocaron el colapso de la estructura metálica que cubría la cancha de la Escuela Hogar San José, ubicada en la colonia La Sabana en San Pedro Sula, dejando cuantiosos daños materiales y generando preocupación entre la comunidad educativa.

Según imágenes y videos compartidos, gran parte del techo de láminas de zinc y su estructura de soporte cedieron y quedaron desplomados sobre el área de la cancha.

La cubierta se encuentra completamente doblada y hundida en el centro, mientras varias vigas metálicas quedaron inclinadas tras no resistir la fuerza de las ráfagas.