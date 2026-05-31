Fuertes vientos derrumban techo de cancha en la Escuela Hogar San José de SPS

Los fuertes vientos registrados en las últimas horas provocaron el colapso de la estructura metálica que cubría la cancha de la Escuela Hogar San José, ubicada en la colonia La Sabana en San Pedro Sula, dejando cuantiosos daños materiales y generando preocupación entre la comunidad educativa.
Según imágenes y videos compartidos, gran parte del techo de láminas de zinc y su estructura de soporte cedieron y quedaron desplomados sobre el área de la cancha.
La cubierta se encuentra completamente doblada y hundida en el centro, mientras varias vigas metálicas quedaron inclinadas tras no resistir la fuerza de las ráfagas.
La imagen evidencia la magnitud de los daños: extensas secciones del techo, construido en 2008, terminaron sobre el piso de concreto, con láminas retorcidas y acumulación de ramas y hojas en la parte colapsada, lo que refleja la intensidad del fenómeno climático. Afortunadamente, al momento del incidente no se reportaban personas en el lugar.
Autoridades del centro educativo y personal docente evalúan las condiciones de la estructura para determinar el nivel de afectación y los trabajos necesarios para su reconstrucción. Mientras tanto, el área permanece inhabilitada por razones de seguridad.
Los fuertes vientos han causado daños en distintos puntos de la zona norte del país, afectando infraestructura pública y privada, además de provocar la caída de árboles y estructuras livianas.