Educación restablece horarios normales de clases en todo el país a partir del 1 de junio

La Secretaría de Educación informó este sábado que a partir del lunes 1 de junio de 2026 se restablecerá el horario habitual de clases en todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales del país, luego de que mejoraran las condiciones ambientales y la calidad del aire registradas en las últimas semanas.
La decisión fue comunicada mediante la circular CIR-032-SE-2026, emitida por el Despacho Ministerial y dirigida a directores departamentales, municipales y distritales de Educación, así como a las autoridades de los centros educativos.
Según el comunicado oficial, la medida responde a los reportes más recientes que indican una mejora en la calidad del aire a nivel nacional, favorecida por las lluvias registradas en diferentes regiones del país. Las autoridades señalaron que estas condiciones han contribuido a generar un ambiente más saludable para el desarrollo de las actividades académicas.
Con la disposición, quedan sin efecto los horarios reducidos que habían sido implementados de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas y ambientales que afectaron varias zonas del territorio nacional.
La Secretaría de Educación instruyó a los centros educativos a retomar las jornadas regulares de acuerdo con los horarios para cada nivel:
En el nivel de Educación Prebásica, la jornada se desarrollará de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.; mientras que en Educación Básica y Educación Media se mantendrán tres modalidades: la jornada matutina de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía, la vespertina de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. y la nocturna de 5:30 p.m. a 10:00 p.m.
Las autoridades educativas señalaron que mantendrán en vigilancia la evolución de las condiciones climáticas y ambientales en el territorio nacional.