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Educación restablece horarios normales de clases en todo el país a partir del 1 de junio

La Secretaría de Educación informó que a partir del lunes 1 de junio, se restablecerá el horario habitual de clases en todos los centros educativos del país

Educación restablece horarios normales de clases en todo el país a partir del 1 de junio

Luego de varias semanas bajo un horario reducido implementado como medida preventiva, la Secretaría de Educación anunció el retorno al horario regular de clases en todo el sistema educativo nacional.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación informó este sábado que a partir del lunes 1 de junio de 2026 se restablecerá el horario habitual de clases en todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales del país, luego de que mejoraran las condiciones ambientales y la calidad del aire registradas en las últimas semanas.

La decisión fue comunicada mediante la circular CIR-032-SE-2026, emitida por el Despacho Ministerial y dirigida a directores departamentales, municipales y distritales de Educación, así como a las autoridades de los centros educativos.

Según el comunicado oficial, la medida responde a los reportes más recientes que indican una mejora en la calidad del aire a nivel nacional, favorecida por las lluvias registradas en diferentes regiones del país. Las autoridades señalaron que estas condiciones han contribuido a generar un ambiente más saludable para el desarrollo de las actividades académicas.

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Con la disposición, quedan sin efecto los horarios reducidos que habían sido implementados de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas y ambientales que afectaron varias zonas del territorio nacional.

La Secretaría de Educación instruyó a los centros educativos a retomar las jornadas regulares de acuerdo con los horarios para cada nivel:

En el nivel de Educación Prebásica, la jornada se desarrollará de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.; mientras que en Educación Básica y Educación Media se mantendrán tres modalidades: la jornada matutina de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía, la vespertina de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. y la nocturna de 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

La Secretaría de Educación informó que a partir del lunes 1 de junio de 2026 se restablecerá el horario habitual de clases.

La Secretaría de Educación informó que a partir del lunes 1 de junio de 2026 se restablecerá el horario habitual de clases.

 (Foto: Cortesía)

Las autoridades educativas señalaron que mantendrán en vigilancia la evolución de las condiciones climáticas y ambientales en el territorio nacional.

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Redacción La Prensa
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