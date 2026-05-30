Educación restablece horarios normales de clases en todo el país a partir del 1 de junio

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación informó este sábado que a partir del lunes 1 de junio de 2026 se restablecerá el horario habitual de clases en todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales del país, luego de que mejoraran las condiciones ambientales y la calidad del aire registradas en las últimas semanas.

La decisión fue comunicada mediante la circular CIR-032-SE-2026, emitida por el Despacho Ministerial y dirigida a directores departamentales, municipales y distritales de Educación, así como a las autoridades de los centros educativos.

Según el comunicado oficial, la medida responde a los reportes más recientes que indican una mejora en la calidad del aire a nivel nacional, favorecida por las lluvias registradas en diferentes regiones del país. Las autoridades señalaron que estas condiciones han contribuido a generar un ambiente más saludable para el desarrollo de las actividades académicas.