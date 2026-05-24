Escolares seguirán en clases presenciales y con horario reducido por ola de calor

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado dirigido a directores departamentales, municipales, distritales y autoridades de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, la institución detalló que la medida estará vigente durante la semana comprendida del lunes 25 al viernes 29 de mayo de 2026, hasta nueva disposición.

La Secretaría de Educación informó este domingo que continuará aplicándose el horario reducido en los centros educativos gubernamentales de todo el país debido a las altas temperaturas provocadas por la ola de calor y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Según el documento, la decisión fue tomada siguiendo las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), ante la posible ocurrencia de sequía meteorológica y las elevadas temperaturas registradas a nivel nacional.

La Secretaría de Educación instruyó a los centros educativos adoptar medidas preventivas para reducir la exposición prolongada al calor y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas.

En el caso de los centros educativos no gubernamentales, las autoridades señalaron que cada director podrá determinar la modalidad y horario de funcionamiento, tomando en consideración las condiciones climáticas y la infraestructura de cada institución.

Asimismo, se ordenó a las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación dar seguimiento y socializar las disposiciones en todos los centros educativos bajo su jurisdicción.

“La presente medida preventiva tiene como propósito velar por la protección de la vida y la integridad física de la comunidad educativa ante las altas temperaturas registradas a nivel nacional”, señala parte del comunicado oficial.

El horario reducido se establece en la jornada matutina de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y en la jornada vespertina de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.