Hondupino vs Estrella Roja, EN VIVO hoy en Liga de Ascenso: hora y dónde ver

La espera terminó. Este domingo 31 de mayo se disputará el primer capítulo de la gran final por el ascenso a la Liga Nacional de Honduras, cuando Hondupino reciba al Estrella Roja en el estadio Raúl Moncada de Trojes, en un duelo que promete emociones y que definirá al equipo que ocupará el lugar dejado por Victoria en la máxima categoría del fútbol hondureño.

El encuentro está programado para las 2:00 de la tarde y marcará el inicio de una serie a dos partidos entre los campeones de los torneos Apertura y Clausura de la Liga de Ascenso.

Hondupino, conocido como la "Familia Verde", llega a esta finalísima tras conquistar el torneo Clausura al imponerse sobre Brasilia de Río Lindo. Ahora buscará hacer valer su condición de local en Trojes, municipio fronterizo con Nicaragua, para tomar ventaja de cara al compromiso decisivo.