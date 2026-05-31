Hondupino vs Estrella Roja, EN VIVO hoy en Liga de Ascenso: hora y dónde ver

La espera terminó. Este domingo 31 de mayo se disputará el primer capítulo de la gran final por el ascenso a la Liga Nacional de Honduras, cuando Hondupino reciba al Estrella Roja en el estadio Raúl Moncada de Trojes, en un duelo que promete emociones y que definirá al equipo que ocupará el lugar dejado por Victoria en la máxima categoría del fútbol hondureño.
El encuentro está programado para las 2:00 de la tarde y marcará el inicio de una serie a dos partidos entre los campeones de los torneos Apertura y Clausura de la Liga de Ascenso.
Hondupino, conocido como la "Familia Verde", llega a esta finalísima tras conquistar el torneo Clausura al imponerse sobre Brasilia de Río Lindo. Ahora buscará hacer valer su condición de local en Trojes, municipio fronterizo con Nicaragua, para tomar ventaja de cara al compromiso decisivo.
Por su parte, Estrella Roja, dirigida por el experimentado Óscar Isaula, obtuvo el boleto a esta instancia luego de coronarse campeón del Apertura tras derrotar en la final a Real Sociedad de Tocoa. Los rojiblancos sueñan con escribir una página histórica y alcanzar por primera vez la Liga Nacional.
Aunque Estrella Roja no pudo repetir su éxito en el Clausura, tras ser eliminada en semifinales por Brasilia en una serie dramática que se definió desde el punto penal, el conjunto de Danlí ha demostrado a lo largo de la temporada que cuenta con los argumentos suficientes para pelear por el ascenso.
La serie se definirá el próximo sábado 6 de junio en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde se conocerá al nuevo integrante de la Primera División hondureña.
Todo está listo para una final que paralizará a Trojes y Danlí. Noventa minutos separan a Hondupino y Estrella Roja de tomar ventaja en una lucha donde solo uno logrará cumplir el sueño de llegar a la élite del fútbol nacional.