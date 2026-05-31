Hallan sin vida a joven reportada como desaparecida en Olanchito

OLANCHITO

Familiares y pobladores de la zona mantenían la esperanza de localizarla con vida luego de que se reportara su desaparición .

La joven Heydi Durán , quien había sido reportada como desaparecida desde el viernes 29 de mayo, fue encontrada sin vida en el sector de Campo Cayo, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado la noche de sábado, provocando consternación entre los habitantes del sector, quienes lamentaron la muerte de la joven.

Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió su muerte no han sido esclarecidas. De manera preliminar, las autoridades han catalogado el caso como una muerte indeterminada.

Agentes policiales se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras que personal de Medicina Forense será el encargado de realizaar los análisis necesarios para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones del caso y serán los informes los que permitirán establecer qué ocurrió con Heydi Durán, cuyo fallecimiento ha causado conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Olanchito.