Jhow Benavídez tomó una decisión y ya definió su futuro con Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Se acabó la novela. El Real España no bajará los brazos y seguirá buscando el ansiado título número 13, pero lo hará de la mano de su capitán y futbolista que más partidos acumula con la camisa aurinegra.

Sí, se trata de Jhow Hendric Benavidez Banegas, quien después de llegar a un acuerdo de renovación con el mandamás de la Máquina estampó su firma la noche del 30 de mayo.

Al mediocampista de 30 años se le había vencido su contrato y por un momento estuvo en duda su renovación, desde Tegucigalpa llegó una llamada para tentarlo, pero su amor por el cuadro sampedrano y otros aspectos familiares lo hicieron meditar bien las cosas.