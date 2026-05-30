Menjívar admite que a Olimpia le dolió ver a Motagua campeón del Clausura 2026

El guardameta de Olimpia, Édrick Menjívar, habló recientemente sobre la obtención del título por parte del Motagua y admitió que no era una situación que disfrutara, tomando en cuenta la rivalidad histórica que existe entre ambas instituciones del fútbol hondureño.

Durante una entrevista concedida al programa Por el Mundo del Deporte de HRN, el arquero albo fue sincero al expresar el sentimiento que le dejó ver a los azules celebrar una nueva corona de la Liga Nacional, especialmente porque se trata de su principal adversario deportivo.

"Obviamente, es el eterno rival, nosotros nunca queremos que ellos ganen porque es el eterno rival y verlos ahí celebrar nos dolió, Bueno a mi en general, no puedo hablar por los demás, porque estábamos en la casa y nos dolió un poco", confesó.