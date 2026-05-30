Motagua no para y va por fichaje bomba de tremendo goleador hondureño

El Motagua quiere estructurar un equipo muy fuerte porque el objetivo en el campeón nacional es llevarse todo por lo que compita en el segundo semestre del 2026.
La Supercopa de Honduras, la Liga Nacional y la Copa Centroamericana es la meta que se han puesto dentro del seno azul y es por eso que están trabajando fuerte en este mercado de fichajes con el tema de incorporaciones y renovaciones.
Jesús Batiz y el ítalo-hondureño Valerio Marinacci, fueron las primeras altas del azul profundo y a esa lista quieren sumar a uno de los delanteros revelación en el último año.
Se trata nada más y nada menos que del atacante Erick ‘Yio’ Puerto. Diario LA PRENSA pudo conocer que el originario la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés, es el nueve que en Motagua desean.
Presencia dentro del aérea, edad, goles y que lo tienen como proyecto serio en la Selección Nacional para el proceso del mundial de 2030 son aspectos de su perfil que lo hacen atractivo para el cuadro emplumado y es por eso que el director deportivo, Emilio Izaguirre, viene siendo agresivo desde hace unos meses atrás para lograr hacerse de los servicios.
El valor que Platense le ha puesto a su ficha dentro del mercado nacional ronda los 8,000,000 de lempiras, pero las negociaciones pueden variar dependiendo de los arreglos.
La idea principal en las Águilas es adquirir sus servicios por un periodo de dos a tres años y potenciar sus servicios, pero también hay que estar claros que equipos como Marathón están atrás de sus pasos.
Además de que en Platense se ha venido trabajando para poner al ariete que en el último año futbolístico hizo 24 tantos.