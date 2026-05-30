Motagua no para y va por fichaje bomba de tremendo goleador hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

El Motagua quiere estructurar un equipo muy fuerte porque el objetivo en el campeón nacional es llevarse todo por lo que compita en el segundo semestre del 2026.

La Supercopa de Honduras, la Liga Nacional y la Copa Centroamericana es la meta que se han puesto dentro del seno azul y es por eso que están trabajando fuerte en este mercado de fichajes con el tema de incorporaciones y renovaciones.

Jesús Batiz y el ítalo-hondureño Valerio Marinacci, fueron las primeras altas del azul profundo y a esa lista quieren sumar a uno de los delanteros revelación en el último año.