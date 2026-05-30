Argentina con nueva baja: confirma su lesión y se pierde amistoso vs Honduras

Buenos Aires, Argentina.

La selección de Argentina recibió una noticia poco alentadora luego de que Leandro Paredes fuera sometido a exámenes médicos para determinar el origen de las molestias que presentaba en el muslo derecho. Los estudios confirmaron que el volante sufrió un desgarro en el isquiotibial, lesión que lo dejará fuera de los próximos compromisos de la Albiceleste.

El mediocampista de Boca Juniors venía arrastrando problemas físicos desde días atrás y su condición ya había generado preocupación durante el encuentro frente a Universidad Católica, partido que terminó con la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores.

Desde el comienzo de ese compromiso, el cuerpo técnico mantuvo a varios suplentes realizando ejercicios de calentamiento ante la posibilidad de que Paredes no pudiera completar el encuentro. A medida que avanzaron los minutos, se hizo evidente que el futbolista no estaba en plenitud de condiciones.