Honduras sufre baja: pierde a Puerto para amistoso vs Argentina y revelan motivo

San Pedro Sula, Honduras.

Malas noticias. La Selección Nacional de Honduras pierde a uno de sus jugadores convocados a días de enfrentar en un partido amistoso a la campeona del mundo; Argentina, esto como parte de la preparación para la justa en Estados Unidos, México y Canadá. La Federación de Fútbol de Honduras ha compartido un comunicado explicando el caso de dos de los jugadores que convocó el técnico español José Francisco Molina para lo que significará su segundo juego al frente de la 'H'. Los jugadores Erick Puerto del Platense y Alenis Vargas del Manisa FK de Turquía no tienen la visa para poder ingresar al territorio de los Estados Unidos, por lo que no estarían en dicho encuentro que será en College Station, Texas.

Aunque, según detalla la FFH, en el caso de Vargas es diferente, porque se le ha retenido su pasaporte, por lo que se está a la espera de si se aprobará, de ser así, viajará directo a EEUU. Mientras que Erick Puerto, ya había ido a una cita a la embajada norteamericana, al negarse su permiso, la FFH intentó por su parte hacer gestiones para que se aprobara, pero no fue así. En el mismo comunicado, la Federación de Fútbol de Honduras, ha dejado claro que si Vargas no obtiene la visa, no se llamará a ningún otro jugador, quedarían solo 24 seleccionados. Ante dicha noticia, el mismo delantero, Erick Puerto, ha dejado un mensaje en sus redes sociales. "Buenas, por este mensaje aclaro el motivo por el cual no estaré presente en la Selección Nacional de Honduas. Ya como algunis saben, fue negada mi visa y así no podré estar en los próximos amistosos de la selección, pero de igual forma quería agradecer al cuerpo técnico y staff de la selección Nacional de Honduras, por haber confiado en mí y por hacerme formar parte de esa linda familia y era una ilusión muy grande por estar en estos amistosos, pero ya Dios sabe por qué pasan las cosas y pues solo queda agradecer y seguir trabajando para un futuro volver a representar a mi país", escribió puerto. Honduras se enfrenta ante Argentina este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de la ciudad de College Statio, Texas.

COMUNICADO DE LA FFH

"La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) informa a la opinión pública, medios de comunicación y aficionados que los jugadores Erick Puerto y Alenis Vargas presentan actualmente situaciones administrativas relacionadas con su documentación migratoria que podrían impedir su desplazamiento junto al resto de la delegación nacional para el partido amistoso internacional ante Argentina, programado para el próximo 6 de junio en Estados Unidos. En el caso del seleccionado Erick Puerto, el futbolista no cuenta actualmente con la visa requerida para ingresar a territorio estadounidense. La Federación de Fútbol de Honduras ha realizado las gestiones correspondientes y brindado el acompañamiento necesario para facilitar el proceso; sin embargo, hasta la fecha no se obtuvo una resolución favorable que permita su incorporación al viaje. Por su parte, el jugador Alenis Vargas completó el proceso correspondiente para la obtención de su visa, pero se encuentra a la espera de la devolución de su pasaporte por parte de las autoridades consulares estadounidenses. La FFH mantiene la expectativa de que el documento pueda ser entregado en los próximos días. De concretarse esta gestión en tiempo oportuno, el futbolista se integraría directamente a la concentración de la Selección Nacional en Estados Unidos. La Federación continúa dando seguimiento cercano a ambos casos y mantiene una comunicación permanente con los jugadores y las instancias correspondientes, con la esperanza de que estas situaciones puedan resolverse favorablemente en el menor tiempo posible.