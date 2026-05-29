Clever Portillo lo cuenta: su penal con Motagua y lo que pasó tras el accidente

San Pedro Sula, Honduras.

"Clever, nos quitaste la décima”; “Clever, Olimpia tiene 40”, gritaban unos niños que entrenaban en la populosa cancha de la Alfonso Lacayo, de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, sitio que ocupa un lugar muy importante en el corazón del gran artífice de la copa número 20 de Motagua.

“Toda mi familia contenta porque sabemos todo lo que hemos luchado para llegar hasta aquí. Estamos felices”, comentaba Portillo en el mano a mano con DIARIO LA PRENSA.

La carrera del lateral zurdo de las águilas se ha desglosado entre el retiro, un descenso y la adquisición de su segundo título en la primera división del fútbol hondureño.

LA ENTREVISTA CON CLEVER PORTILLO

¿Cómo estás, Clever, después de coronarte campeón?​​​​​​ Contento, hermano, gracias a Dios. Aquí disfrutando con la familia, recordando este título. Creo que queda para la historia, queda en lo personal grabado en mi mente porque sé que no se me va a olvidar. Toda mi familia contenta porque sabemos todo lo que hemos luchado para llegar hasta aquí. Estamos felices. ¿Siempre que tienes espacio vienes aquí a tu barrio, a la Rivera Hernández, 6 de Mayo? Sí, fíjate que siempre que tengo mi tiempo libre me vengo para aquí a compartir con mis hermanos, con mis amigos que tengo aquí. Aquí crecí un buen tiempo e incluso aquí a este campo veníamos a “potrear” con algunos amigos. Entonces, cada vez que tengo mis días libres me vengo aquí a compartir con ellos. Se te cerraron muchas puertas para llegar a donde estás hoy. ¿Tocaste muchas puertas? Sí, fue muy complicado. Incluso yo dije: “No”. Cuando fui a Parrillas era uno de los que tenían aparte. Ya al tiempo, cuando viene el día decisivo que te dicen si sí o no, me dicen que no. Ya era algo que te desanima, ¿me entiendes? Pero en eso Dios puso a esa persona para poder tener la oportunidad de quedarme en Lone. ¿Llegaste a pensar no voy a vivir del fútbol? Sí, yo dije: “No, la verdad que el fútbol es puro juego, creo que voy a ir a buscar chamba”. ¿En alguna maquila? No, porque vos sabés que en ese tiempo las barrileadas eran las famosas, que te pagaban por ir a jugar, y yo pensaba: “Voy a ir a buscar una barrileada”, y como me había graduado también, tenía mi título de mecánica. Entonces por ahí tenía de qué sobrevivir. O sea que eres mecánico. ¿Le entendés a la mecánica? Sí, hay cositas que le entiendo, fíjate. Como eso de cambiar aceite o algún sonidito. Entonces sé más o menos qué es lo que anda. ¿Cómo se vive con un descenso? Como te digo, fueron cosas más administrativas del equipo y por ahí fue complicado porque no te pagan, y los jugadores ocupan siempre su salario; también había partidos que los dejábamos ir de nuestras manos. Ya era algo extrafutbolístico, ¿me entiendes? Tal vez, la gente decía por qué el equipo no ganaba partidos, y no sabía lo que pasaba internamente. ¿Lo sufriste bastante? Sí, porque quedás marcado para la historia del equipo y para tu vida personal, y trato de recordarlo mucho porque son cosas que te marcan.

¿Te molestaban porque habías descendido? Sí, había gente que tal vez me miraba o gente a la que uno no le caía bien, entonces ya tiraban cosas así, pero nunca les falté el respeto ni les respondí. Nunca me he catalogado así. Lo supe asimilar. Nunca me aparté de las cosas de Dios, que fue algo que me ayudó bastante. Gracias a Dios me supe recomponer de eso y al tiempo se viene la sorpresa de que iba para Motagua. ¿Te imaginabas que algún día te iba a tocar definir un título de Motagua? Nunca pasó por mi cabeza, pero cuando Rubilio falla el penal digo yo: “Si nosotros los anotamos todos, vamos a quedar campeones”, pero en eso viene el tercer penal de ellos, creo quede Odín, y Discua me dijo: “Ortiz lo va a sacar”, era el que más nervioso estaba, y cuando veo que la falla digo: “Pucha, todo está en mis manos”. Era algo increíble porque se me pasaron todos los recuerdos por la mente. Iba caminando a traer el balón y decía: “Pucha, todo está en mis manos. Todo lo que pasé, todo lo que he luchado”. Y ahora tener la oportunidad de poder regalarme esto. ¿Qué significa esa medalla para vos? La verdad significa mucho, hermano. Sacrificio, esfuerzo, mucha dedicación y paciencia porque me ha costado llegar hasta donde he llegado. Imagínate, firmé por tres años y en los cuatro torneos que he disputado ya dos veces he sido campeón. El penal... ¿todo eso mientras caminabas? Ajá, todo eso pasaba por mi mente y también estaba pensando dónde iba a tirar el penal, tomo el balón y estaba clarito dónde lo iba a hacer cuando escuché el pito, le pegué bomba. ¿Javier te dice “vos vas a patear” o salió de vos? Estaba estirando y él dijo: “El primero lo va a hacer Droopy, el segundo Jhon Kleber, el tercero Andy, cuarto Portillo y quinto Búho”. Entonces cuando dice Portillo ya estaba preparado. Siempre me quedo pateando penales en los entrenamientos y estaba tranquilo porque sabía que lo había practicado. ¿Has vivido un resurgir? ¿Lo tomás así? Sí, lo puedo tomar así porque imagínate querer intentar salvar a un equipo con un penal y ahora como que te da la revancha de poder celebrar un título. Es algo increíble y alguna gente no lo cree, pero es algo bonito. Cuando venís acá a la Rivera y te bajás del carro, ¿quién te recibe? ¿Qué te dicen los vecinos? Ahorita que llegué, fíjate que estaba toda mi familia afuera esperándome. Los vecinos me fueron a felicitar, incluso hay niños que pasan y me saludan. ¿Sentís el cariño de las personas de la comunidad? Sí, de algunas personas. Es difícil ganarte el cariño de toda la gente porque no a todos les caes bien a alguno le vas a caer mal y no te va a desear el bien, pero sí, siempre me mantengo tranquilo, humilde y con las personas con las que me llevo siempre comparto con ellos.