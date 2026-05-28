Autorizan la exhumación de 20 víctimas de masacre en Rigores, Colón

Trujillo, Colón

La orden fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de Trujillo y notificada al Ministerio Público (MP) para incorporarla al proceso investigativo del caso.

Nueve días después de la masacre registrada en la comunidad agrícola de Rigores , en Trujillo, departamento de Colón, Medicina Forense recibió autorización judicial para exhumar los cuerpos de las 20 víctimas.

Los trabajos en el cementerio local comenzarán el próximo lunes 1 de junio. El procedimiento consistirá en la exhumación de los restos para practicar las autopsias en el lugar. Posteriormente, las muestras recolectadas serán trasladadas a los laboratorios criminalísticos de Medicina Forense, donde se determinarán científicamente las causas y formas de muerte.

Los resultados serán integrados en un informe técnico que será remitido a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.

Durante el primer día se priorizará la exhumación de tres de los 20 cuerpos, considerados clave para el avance de las investigaciones.

Para este procedimiento participará un equipo multidisciplinario integrado por peritos forenses procedentes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y el departamento de Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como José Ramón Argueta Ventura, Gerson Adonay Ramos Paz, Edgar Francisco Hernández Díaz, Santos Trinidad Díaz Suchite, Elder Obeniel Esquivel García y Martín Ramos Mendoza.