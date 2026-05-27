Zona norte golpeada: c​​​​uatro masacres en una semana ¿Quiénes son las víctimas?

La violencia múltiple sigue enlutando a Honduras. Con las dos masacres ocurridas en las últimas 48 horas en la zona norte, la cifra de víctimas por homicidios múltiples en 2026 ascendió a 72 personas.
Los hechos más recientes ocurrieron en La Lima, Cortés, y El Progreso, Yoro, donde siete personas fueron asesinadas, entre ellas tres menores de edad.
El primer ataque armado se registró en la colonia Filadelfia, en La Lima, donde cuatro personas perdieron la vida y otra resultó herida de gravedad tras una balacera ocurrida cerca de la medianoche.
Las víctimas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García (de 30 años), Jorge Orlando Dubón González (de 37), José Noel Gómez (de 40) y Cristofer Jared Suazo Vázquez (de 18 años).
Horas después, la violencia volvió a sacudir la zona norte con el asesinato de tres estudiantes menores de edad en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro.
Los adolescentes fueron identificados como Geral Castro, Jonathan Hernández y Carlos Vásquez, fueron asesinados tras salir de su horario de clases vespertino.
Ante el incremento de estos hechos violentos, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Unah (ONV-Unah), alertó sobre el comportamiento de las muertes múltiples en el país.
“Las muertes múltiples son un problema que se está acercando nuevamente a las cifras registradas el año anterior”, expresó Ayestas. El pasado 21 de mayo, cinco policías fueron acribillados en un enfrentamiento con una banda criminal. Estos son sus nombres.
La directora del ONV-Unah detalló que Honduras contabiliza ya 15 escenas de homicidios múltiples en 2026, con un saldo de 72 víctimas, entre ellas ocho mujeres.
Las cuatro masacres registradas en menos de una semana en Honduras dejaron una cifra que ha comenzado a generar preocupación en distintos sectores del país: seis de las 32 víctimas eran menores de edad. Carlos Daniel Vásquez Suazo (de 16 años) era colaborador de un kiosco escolar.
Sicarios llegaron hasta una finca de Trujillo, Colón y acabaron con la vida de al menos 20 personas el pasado jueves 21 de mayo. Todos eran trabajadores de una finca.
Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad no tienen pistas sobre los responsables del asesinato múltiple, que cuenta entre las victimas a tres menores de entre 14 y 16 años, y tres mujeres que eran hermanas.
Tres hermanas muertas en la masacre de Colón fueron identificadas como Mirza Rodríguez, María Linda Rodríguez y Rosa Rodríguez.