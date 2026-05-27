Salen a la luz nuevos detalles sobre masacre en colonia Filadelfia de La Lima

Las autoridades hondureñas continúan con las investigaciones tras el múltiple crimen registrado en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima, donde cuatro personas fueron asesinadas la noche del lunes 25 de mayo, en un hecho que ha generado consternación en la zona norte del país.
De acuerdo con los avances preliminares, los equipos de investigación policial se encuentran en la búsqueda, recolección y análisis de material de videovigilancia en el sector, así como en la toma de testimonios de testigos que puedan aportar información clave para esclarecer el caso.
Las víctimas fueron identificadas como los esposos Yoselin Guifarro García, de 30 años, y Jorge Orlando Dubón González, de 37; además de Néstor Ismael Gómez Dubón, de 40 años, y Cristofer Jared Suazo Vázquez, quien había cumplido recientemente 18 años. Todos eran originarios del mismo municipio de La Lima.
Según los testimonios recabados en la escena del crimen, los atacantes primero habrían asesinado a Néstor Gómez dentro de su vivienda y posteriormente se desplazaron varios metros en la misma cuadra para ingresar de forma violenta a las casas de las otras víctimas.
En esos inmuebles también fueron asesinados Cristofer Suazo y la pareja conformada por los esposos Dubón Guifarro, quedando todos los cuerpos en el interior de las viviendas tras el ataque armado.
Un menor sobreviviente relató que al menos nueve hombres vestidos como policías llegaron al lugar, ingresaron por la fuerza y sometieron a los presentes que se encontraban en el corredor de una de las viviendas usando sus teléfonos celulares.
El testigo aseguró que los atacantes los obligaron a ponerse de rodillas mientras les apuntaban con armas de fuego, y luego dispararon contra Cristofer Jared Suazo, quien fue impactado en el rostro.
“Nosotros estábamos tranquilos cuando esos hombres llegaron a la casa; todos andaban vestidos de policías y encapuchados... luego solo sentí cómo pasaban las balas por la cabeza. Ellos mataron a mi primo”, relató el joven mientras esperaba en la morgue sampedrana la entrega del cuerpo.
Las investigaciones preliminares indican que los atacantes se movilizaban en un vehículo Mazda BT-50 gris oscuro y un pick-up blanco, ambos con reporte de robo desde la semana pasada en La Lima, y a los cuales les habrían retirado las placas para evitar su identificación.
Como primeras líneas de investigación, las autoridades manejan que el hecho estaría relacionado con una disputa territorial entre estructuras criminales, señalando la posible participación de integrantes de la Pandilla 18, aunque tampoco descartan vínculos con la Mara Salvatrucha (MS-13) ni otras hipótesis que continúan en análisis.
Fotografía en vida de las cuatro personas asesinadas el pasado lunes 25 de mayo en la colonia Filadelfia de La Lima.