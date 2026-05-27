Esta hipótesis maneja la Policía sobre crimen de estudiantes en El Progreso

“Al tratarse de jóvenes que cursaban la jornada vespertina del centro educativo y que estaban transitando por un callejón donde sabemos que hay influencia negativa de estructuras criminales, principalmente una pandilla, pudo haber generado ese ataque al confundirlos y, desafortunadamente, les han causado la muerte”, reveló de forma preliminar el subcomisario Edgardo Barahona.