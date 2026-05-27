Esta hipótesis maneja la Policía sobre crimen de estudiantes en El Progreso

La Policía Nacional maneja como una de las principales hipótesis que los tres estudiantes asesinados en El Progreso habrían sido confundidos por integrantes de estructuras criminales que operan en la zona donde ocurrió el ataque.
“Al tratarse de jóvenes que cursaban la jornada vespertina del centro educativo y que estaban transitando por un callejón donde sabemos que hay influencia negativa de estructuras criminales, principalmente una pandilla, pudo haber generado ese ataque al confundirlos y, desafortunadamente, les han causado la muerte”, reveló de forma preliminar el subcomisario Edgardo Barahona.
El funcionario policial detalló que una de las primeras líneas de investigación está orientada a un posible ajuste entre estructuras criminales, debido a la presencia de grupos delictivos asociados a maras y pandillas en el sector donde ocurrió el crimen.
El triple asesinato se registró la tarde del martes en un sector ubicado atrás del muro de la Escuela Jaime O’Leary, en El Progreso, donde las víctimas fueron encontradas con heridas de bala en la cabeza.
Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo, todos residentes del sector de Camalote, en el mismo municipio.
El Instituto Perla del Ulúa, donde estudiaban los jóvenes, informó que Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno cursaban el noveno grado en la jornada vespertina, mientras que Carlos Daniel Vásquez Suazo colaboraba en un kiosco escolar dentro del centro educativo.
Testigos indicaron que los tres muchachos se movilizaban en una motocicleta cuando habrían sido interceptados presuntamente para despojarlos del vehículo, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades policiales.
Un vecino de la zona aseguró que reconoció a las víctimas y relató que horas antes habían participado en una tardeada organizada en el Instituto Perla del Ulúa.
Tras el hallazgo de los cuerpos, agentes policiales acordonaron la escena del crimen para realizar el levantamiento de indicios y recopilar evidencias que permitan esclarecer el caso. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil exacto del crimen e identificar a los responsables.
Fotografía en vida del joven Jonathan Joel Hernández Moreno.
Fotografía en vida de Geral Isaac Padilla Castro.
Fotografía en vida del joven estudiante Carlos Daniel Vásquez Suazo.