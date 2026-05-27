La tragedia que enluta al Perla del Ulúa: dos jóvenes estudiaban y otro trabajaba en una glorieta

La comunidad educativa del Centro de Educación Media Gubernamental (CEMG) Perla del Ulúa realizó este miércoles un emotivo homenaje en memoria de tres jóvenes de la institución que murieron de forma violenta en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro.
Durante el acto se realizó un minuto de aplausos, como muestra de respeto y solidaridad hacia las familias de las víctimas, quienes eran estudiantes y colaboradores cercanos del centro educativo.
La actividad fue encabezada por el director del instituto, PhD Obidio Quesada, junto a docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia que se reunieron para recordar la vida de los jóvenes.
“Más que una despedida, fue un momento para celebrar sus vidas y el impacto que dejaron en nuestra comunidad educativa”, expresó el centro educativo en un mensaje difundido tras el homenaje.
De acuerdo con el comunicado emitido por el instituto, Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno cursaban el noveno grado en la jornada vespertina, mientras que Carlos Daniel Vásquez Suazo colaboraba en un kiosco escolar dentro del centro educativo.
El documento de duelo emitido por la institución señala que docentes, estudiantes y personal administrativo se encuentran profundamente consternados por el fallecimiento de los jóvenes.
El triple crimen ocurrió en un sector ubicado atrás del muro de la Escuela Jaime O’Leary, en El Progreso, donde las víctimas fueron encontradas con heridas de bala en la cabeza.
Según versiones preliminares de vecinos del sector, antes del hallazgo se escucharon varias detonaciones de arma de fuego que alarmaron a los habitantes de la zona.
Testigos indicaron que los jóvenes se movilizaban en una motocicleta y habrían sido interceptados presuntamente para despojarlos del vehículo, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades policiales.
Un vecino aseguró que reconoció a las víctimas y relató que los tres habrían participado horas antes en una tardeada organizada en el Instituto Perla del Ulúa. Los jóvenes residían en el sector de Camalote, siempre en El Progreso.
Mientras agentes de la Policía Nacional acordonaban la escena para el levantamiento forense, pobladores expresaban consternación por lo ocurrido.
"Eran unos niños”, lamentaron vecinos del sector, mientras las autoridades continúan investigando el caso y las posibles causas del crimen.