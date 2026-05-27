Por negarse a grabar un TikTok, María Chichuy y Marito fueron atacados a balazos

Los populares personajes de redes sociales en Tocoa, Colón, conocidos como María Chichuy y “Marito”, fueron víctimas de un violento ataque armado la noche del martes en la aldea Ilanga, municipio de Trujillo, luego de que presuntamente se negaran a grabar un TikTok con un desconocido.
De acuerdo con el relato brindado por la propia María Chichuy, ambos se transportaban juntos cuando un hombre que se conducía en motocicleta se les acercó para pedirles que grabaran un video.
Según narró, el sujeto incluso les ofreció dinero para convencerlos.
“Llegó, le habló a mi compañero que fuera porque le iba a dar hasta 500 pesos para grabarlo, que quería grabar con él”, contó María Chichuy desde el hospital donde permanece ingresada junto a “Marito”.
Sin embargo, la pareja sospechó de las intenciones del individuo debido al lugar hacia donde pretendía llevarlos. La mujer aseguró que “Marito” expresó temor porque el hombre se había detenido en una zona oscura.
Pese a que Maria Chichuy y Marito sosprecharon de las intenciones del hombre, no pudieron evitar el ataque.
“Todavía el marido mío dijo porque se fue a parar en una oscurada y entonces dijo que los podía matar, que no fuéramos y lo regresamos”, relató.
Pese a la desconfianza inicial, el sujeto volvió a insistir y nuevamente ofreció dinero para convencerlos de grabar el contenido para TikTok. Fue en ese momento cuando ocurrió el ataque.
“Como le ofreció 500 de segunda vez, entonces vino y se dejó dominar de él y por eso lo volvió a hacer, lo llamó para volar hacia lo de frente, sí a los dos”, narró entre lágrimas María Chichuy.
Tras el atentado, ambos resultaron heridos por impactos de bala y fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona. Posteriormente fueron trasladados de emergencia al hospital San Isidro de Tocoa, donde actualmente reciben atención médica.