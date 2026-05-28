Apagones acumulan 498 horas en tHonduras: "Nunca sabemos cuánto va a durar”

La información arrojó que las principales causas de los <b>apagones</b> estuvieron relacionadas con fallas temporales en el sistema eléctrico, las cuales provocaron aperturas automáticas y se convirtieron en el motivo más frecuente para que las personas se quedaran sin energía eléctrica.De acuerdo con el desglose de causas, hubo 186 apagones por fallas temporales, colocándose como la categoría con mayor incidencia durante el período analizado. También se reportaron 136 interrupciones en las que no se detalló oficialmente el origen del problema.Otras causas identificadas incluyeron 15 casos de disparos energéticos, 13 de aperturas para alcanzar una corriente adecuada y ocho maniobras para evitar sobrecargas.