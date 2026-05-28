Empresa TASH: Señalamientos lesionan gravemente nuestra imagen, reputación y prestigio

Tegucigalpa, Honduras.-

La empresa española Taller de Arquitectura Sánchez Horneros (TASH) envió a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium una aclaración sobre los reportajes publicados de los proyectos hospitalarios que dirigió en Honduras.

El documento indica que las publicaciones, que están debidamente documentadas, "contienen información falsa, inexacta y presentada de forma parcial y descontextualizada, careciendo del debido sustento técnico y jurídico, y omitiendo antecedentes esenciales que resultan indispensables para ofrecer a la opinión pública una visión objetiva, veraz y completa de los hechos".

Este es el documento íntegro enviado por TASH:

"SEÑORES

EL HERALDO / LA PRENSA

Su Oficina

Asunto: Requerimiento formal de retiro de publicaciones difamatorias

Estimados señores:

Por medio de la presente, y en nombre de TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS S.L.P., nos dirigimos a ustedes en relación con las publicaciones difundidas en sus plataformas digitales y medios escritos el día de hoy, 27 de mayo de 2026, mediante las cuales se realizan señalamientos y afirmaciones que lesionan gravemente la imagen, reputación y prestigio comercial de nuestra representada.

Tal como ha sido señalado en nuestro comunicado oficial, dichas publicaciones contienen información falsa, inexacta y presentada de forma parcial y descontextualizada, careciendo del debido sustento técnico y jurídico, y omitiendo antecedentes esenciales que resultan indispensables para ofrecer a la opinión pública una visión objetiva, veraz y completa de los hechos.

Resulta además particularmente grave que, previo a la difusión de dicha información, no se haya otorgado a nuestra representada la oportunidad efectiva de ejercer su derecho de respuesta, ni se haya realizado gestión alguna de verificación o contraste de la información, incumpliendo así estándares mínimos de diligencia y responsabilidad informativa.

En virtud de lo anterior, es evidente que las publicaciones referidas constituyen actos de carácter difamatorio, los cuales están generando y continúan generando daños y perjuicios significativos, no solo a nivel reputacional, sino también en el ámbito comercial, profesional e institucional de TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS S.L.P.

En atención a ello, requerimos de manera formal e inmediata:

1. El retiro total de las publicaciones digitales relacionadas con los contenidos antes mencionados.

2. El cese inmediato de cualquier difusión, reproducción o reiteración de información falsa o descontextualizada vinculada a nuestra representada.

3. La adopción de medidas correctivas que contribuyan a restituir la veracidad de la información frente al público.

La presente comunicación se formula con el fin de evitar la continuidad y agravamiento del daño causado, privilegiando una solución institucional, responsable y acorde con los principios de veracidad y buena fe que deben regir la difusión de información.

Sin perjuicio de lo anterior, TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS S.L.P. se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que correspondan, ya sean civiles, penales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, derivadas de la difusión de afirmaciones falsas, infundadas o emitidas sin la debida verificación de los hechos.

Agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos a la espera de su atención inmediata y respuesta formal.

Atentamente,

TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ HORNEROS S.L.P

tash @tash.es"