Empresa TASH: Señalamientos lesionan gravemente nuestra imagen, reputación y prestigio

En relación a la nota enviada por la empresa española TASH sobre las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/fallas-disenos-paralizan-obras-hospital-santa-rosa-copan-HI30838593" target="_blank">publicaciones realizadas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium</a>, podemos decir que fueron elaboradas con base a información obtenida de los portales de transparencia y fuentes vinculada a los proyectos. Este rotativo intentó obtener la versión de Alejandro Hernández, representante de TASH en Honduras, mediante llamadas telefónicas y mensajes, sin obtener respuesta. Personas vinculadas a la Red Solidaria y a las empresas afectadas también trataron de contactarlo para conocer su posición sobre los hechos expuestos, pero tampoco recibieron respuesta.