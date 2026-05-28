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Honduras confirma segundo caso importado de sarampión

El paciente es un hombre de 27 años que ingresó a territorio hondureño sin síntomas aparentes

Honduras confirma segundo caso importado de sarampión

Salud detalló que los contactos identificados del paciente permanecen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico.

ROATÁN, HONDURAS

La Secretaría de Salud confirmó este jueves el segundo caso importado de sarampión en Honduras, luego de que una prueba laboratorial RT-PCR diera positivo en un ciudadano procedente de Guatemala.

De acuerdo Salud, el paciente es un hombre de 27 años que ingresó a territorio hondureño sin síntomas aparentes, pero posteriormente comenzó a presentar fiebre, malestar general, erupciones en la piel tipo salpullido, congestión nasal, diarrea, dolores musculares y conjuntivitis.

Salud confirma el primer caso importado de sarampión en Honduras

La institución sanitaria informó que, tras la evaluación clínica y epidemiológica correspondiente, se procedió a tomar las muestras necesarias, confirmándose el diagnóstico de sarampión.

La Secretaría de Salud detalló que los contactos identificados del paciente permanecen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos casos sospechosos relacionados con este evento.

Asimismo, indicó que se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida para contener cualquier posible propagación de la enfermedad.

Entre las acciones implementadas se encuentran investigaciones de campo, identificación y monitoreo de contactos, vigilancia comunitaria, comunicación de riesgo y aislamiento preventivo.

La entidad recordó que el pasado 21 de mayo se confirmó el primer caso importado de sarampión en Honduras, también correspondiente a un paciente masculino procedente de Guatemala.

La Secretaría de Salud reiteró que “el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar y afecta a todas las edades”.

Además, advirtió que esta enfermedad puede generar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población, particularmente a quienes viajarán a países con casos confirmados como Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, verificar y completar su esquema de vacunación con la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas), aplicándosela al menos 14 días antes del viaje.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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