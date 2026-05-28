Cae el primer sospechoso del asesinato de la costurera Martha Montalván en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.

Agentes de la Fiscalía de Danlí, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la captura este jueves del principal sospechoso del asesinato de una costurera ocurrido en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

Doña Martha Elizabeth Montalván Cáceres era originaria de Agua Caliente, San Matías, aunque residía en la colonia Nueva Esperanza, donde se dedicaba a la confección de ropa y era conocida por su trabajo en la zona.

La detención del implicado se efectuó tras dos días de labores de rastreo, análisis de cámaras de seguridad y recolección de información en la zona donde se registró el crimen.

El detenido fue identificado como Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años, originario de Campamento, Olancho, quien fue ubicado posteriormente en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, el ahora detenido es señalado como el presunto responsable de la muerte de Martha Elizabeth Montalván Cáceres, una costurera asesinada el pasado martes 26 de mayo en la zona de Las Colinas, Danlí.