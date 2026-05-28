Cae el primer sospechoso del asesinato de la costurera Martha Montalván en El Paraíso

Agentes de la Fiscalía de Danlí, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la captura este jueves del principal sospechoso del asesinato de una costurera ocurrido en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
Doña Martha Elizabeth Montalván Cáceres era originaria de Agua Caliente, San Matías, aunque residía en la colonia Nueva Esperanza, donde se dedicaba a la confección de ropa y era conocida por su trabajo en la zona.
La detención del implicado se efectuó tras dos días de labores de rastreo, análisis de cámaras de seguridad y recolección de información en la zona donde se registró el crimen.
El detenido fue identificado como Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años, originario de Campamento, Olancho, quien fue ubicado posteriormente en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, el ahora detenido es señalado como el presunto responsable de la muerte de Martha Elizabeth Montalván Cáceres, una costurera asesinada el pasado martes 26 de mayo en la zona de Las Colinas, Danlí.
Las investigaciones detallan que la captura se concretó luego de que las autoridades dieran seguimiento a imágenes captadas por cámaras de seguridad del sistema 911, donde se logró identificar un vehículo tipo Jeep, en el que se movilizaba el sospechoso.
Las grabaciones permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo, lo que facilitó su localización en otra zona del país, según el expediente investigativo.
Además del análisis técnico, las autoridades indicaron que un testimonio recabado en el lugar del crimen fue determinante para orientar la investigación y dar con el paradero del sospechoso.
Durante el proceso, el detenido habría admitido su participación en el hecho violento, señalando que recibió un pago de 100 mil lempiras por ejecutar el asesinato de la costurera.
El crimen ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en su vivienda realizando labores de costura, actividad por la que era ampliamente reconocida en su comunidad.
Según las versiones recabadas, un individuo llegó hasta la vivienda de la mujer bajo el argumento de solicitar la reparación de una prenda de vestir, específicamente un pantalón.
Cuando la costurera abrió la puerta para atender la supuesta solicitud, fue atacada a disparos por el agresor, provocándole la muerte en el lugar.