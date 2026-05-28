Con videos buscan dar con asesinos de Yoselin y otras tres víctimas en La Lima

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con los avances preliminares, los equipos de investigación se encuentran en la búsqueda, recolección y análisis de material de videovigilancia en el sector, así como en la toma de testimonios de testigos que puedan aportar información clave para esclarecer el caso.

Las autoridades policiales realizan las diligencias para tratar de dar con el paradero de los responsables de quitarle la vida a los esposos Yoselin Guifarro García (de 30 años) y Jorge Orlando Dubón González (de 37), además de Néstor Ismael Gómez Dubón (de 40 años) y Cristofer Jared Suazo Vázquez (de 18).

Según testigos, en el ataque murieron las cuatro personas y fue perpetrado por varios hombres vestidos como policías tras irrumpir en sus casas.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan diligencias para esclarecer el cuádruple crimen.

Según las investigaciones preliminares, los atacantes se desplazaban en un vehículo Mazda BT-50 gris oscuro y un “pick-up” blanco, los cuales habrían sido robados la semana pasada en La Lima.

Como primeras líneas investigativas, las autoridades manejan que el hecho estaría relacionado con una disputa territorial entre estructuras criminales y que presuntamente miembros de la Pandilla 18 serían responsables del ataque.

Además, indicaron que, al elaborar un perfil de las víctimas, encontraron que Néstor Gómez Dubón fue detenido en 2018 por tráfico de drogas, dato que forma parte de las indagaciones sobre el móvil del crimen.

Asimismo, señalaron que analizan información que podría vincular a algunas de las víctimas con la MS-13; sin embargo, aclararon que las investigaciones continúan en desarrollo. Tampoco descartaron la posibilidad de que, al ser vecinos cercanos, los atacantes los identificaran como integrantes de una misma estructura criminal.