Quién era "Mamalicha", padre del abogado asesinado en La Jigua, Copán

San Pedro Sula, Honduras

Fernando Armando Leiva, conocido como "Mamalicha", fue una figura vinculada a organizaciones delictivas en el occidente de Honduras, especialmente en el departamento de Copán. En 2006 fue detenido por delitos relacionados con encubrimiento de homicidio y tenencia ilegal de armas. Leiva había sido vinculado por organismos de seguridad a investigaciones relacionadas con robo de vehículos y delitos de contrabando.

Su nombre volvió a mencionarse tras la muerte de su hijo, el abogado Fredy Fernando Leiva Ramos, asesinado en La Jigua, Copán. Según el expediente, se dedicaba a bienes raíces y habría recibido amenazas por supuestas estafas. Según registros judiciales de la época en reportes publicados en LA PRENSA, Leiva fue capturado en 2006 en su vivienda en Copán Ruinas junto a dos de sus trabajadores, Yonel Cruz García y Henry René Espinoza, luego de las investigaciones por la muerte de Benedicto García y Gustavo García, ocurridas presuntamente dentro de una propiedad de Leiva en la comunidad de La Estanzuela.

Procesos judiciales

Las autoridades presentaron dos requerimientos fiscales contra “Mamalicha”. El primero por encubrimiento de homicidio y el segundo por tenencia ilegal de armas. En el caso de encubrimiento, un juzgado le otorgó medidas sustitutivas. Sin embargo, por el delito de portación o tenencia ilegal de armas, el Juzgado Seccional de Santa Rosa de Copán le dictó auto de prisión y prisión preventiva, por lo que fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al centro penal de Santa Rosa de Copán. Durante las audiencias, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, mientras la defensa argumentó que los hechos imputados no constituían delito bajo la figura penal presentada por la Fiscalía. En declaraciones brindadas en ese momento, Leiva aseguró no haber participado en los homicidios. Según su versión, creyó que las víctimas habían intentado robarle el vehículo y afirmó que cuando llegó a su propiedad, uno de sus empleados ya había movido los cuerpos. Por este mismo caso, Yonel Cruz García recibió auto de prisión por el delito de asesinato, mientras que Henry René Espinoza obtuvo medidas sustitutivas y el pago de una multa.

Liberación por enfermedad terminal

"Mamalicha" permaneció aproximadamente diez meses recluido en el centro penal de Santa Rosa de Copán. Posteriormente, el Juzgado de Ejecución ordenó su liberación en septiembre de 2007 tras recibir un dictamen médico forense que determinó que padecía síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) en fase terminal.

En ese momento se informó qué decisión se tomó con base en la evaluación médica forense. Tras recuperar la libertad, Leiva regresó a su vivienda en Copán Ruinas, donde permaneció bajo el cuidado de familiares. Personas cercanas señalaron entonces que su estado de salud se encontraba deteriorado. El juicio comenzó en marzo de 2008 y, después de una semana de celebrarse juicio oral y público, los jueces de sentencia lo encontraron culpable por los delitos de tenencia ilegal de armas. "Mamalicha" gozaba de medidas porque la enfermedad terminal.

La muerte de "Mamalicha"

En marzo de 2011, Fernando Armando Leiva murió en un ataque armado ocurrido en La Entrada, Copán, sobre la carretera que conduce hacia San Pedro Sula.

De acuerdo con reportes policiales, hombres desconocidos atacaron el vehículo gris con placas guatemaltecas en el que se transportaba.