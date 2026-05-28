Balón de Oro 2026: cambia sede para entrega del premio y confirman fecha de la Gala

La UEFA anunció este jueves que la ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre próximo en Londres, por primera vez, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista France Football en 1956.
Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo L'Équipe, la concesión del premio es coorganizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.
Matthews ganó el primer Balón de Oro en 1956 gracias a sus espectaculares actuaciones con el Stoke City y el Blackpool. Su elegancia, técnica y longevidad lo convirtieron en una figura histórica del fútbol inglés y mundial. Ahora, siete décadas después, el deporte le rendirá tributo al hombre que abrió el camino para todos los ganadores que vinieron después.
Sir Stanley Matthews falleció en el año 2000 a los 85 años, pero sigue siendo una figura inmortal dentro de la historia del fútbol. Por eso, Londres será la sede perfecta para recordar su legado en una noche que promete ser muy emotiva.
La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG, Ousmane Demblélé, y la internacional española del Barcelona, Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón.
La lucha por el premio masculino
En la categoría masculina, gran parte de la decisión dependerá de lo que ocurra en la Copa Mundial de la FIFA. El principal favorito hasta ahora es Harry Kane, quien está viviendo una temporada extraordinaria con 61 goles en 51 partidos, números que lo colocan como el delantero más dominante del mundo actualmente.
Sin embargo, muy cerca aparecen Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. Ambos llegan con opciones reales y una gran actuación con Francia en el Mundial podría acercarlos definitivamente al premio más importante del fútbol individual. Otro nombre que destaca es Lamine Yamal, campeón de LaLiga con el Barcelona y lidera a la Selección de España en la Copa del Mundo.
Todo está listo para el 26 de octubre en Londres. Una noche histórica, llena de homenajes, emociones y estrellas, donde el fútbol volverá a coronar a sus nuevos reyes.
Favoritas en la rama femenil
En la rama femenil, las grandes favoritas son Alexia Putellas y Ewa Pajor, figuras del FC Barcelona que recientemente conquistó la UEFA Champions League. Ambas firmaron una temporada espectacular y fueron piezas clave para el título europeo.
Alexia Putellas volvió a demostrar su liderazgo y calidad, mientras que Ewa Pajor terminó como una de las máximas goleadoras del torneo. La pelea por el Balón de Oro femenil luce bastante cerrada.