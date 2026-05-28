Balón de Oro 2026: cambia sede para entrega del premio y confirman fecha de la Gala

La UEFA anunció este jueves que la ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre próximo en Londres, por primera vez, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista France Football en 1956.

Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo L'Équipe, la concesión del premio es coorganizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

Matthews ganó el primer Balón de Oro en 1956 gracias a sus espectaculares actuaciones con el Stoke City y el Blackpool. Su elegancia, técnica y longevidad lo convirtieron en una figura histórica del fútbol inglés y mundial. Ahora, siete décadas después, el deporte le rendirá tributo al hombre que abrió el camino para todos los ganadores que vinieron después.

Sir Stanley Matthews falleció en el año 2000 a los 85 años, pero sigue siendo una figura inmortal dentro de la historia del fútbol. Por eso, Londres será la sede perfecta para recordar su legado en una noche que promete ser muy emotiva.