Salud confirma el primer caso importado de sarampión en Honduras

La Secretaría de Salud confirmó este jueves la detección del primer caso importado de sarampión en Honduras, tras la confirmación de laboratorio mediante prueba RT-PCR.
El caso corresponde a un ciudadano hondureño de 40 años, de profesión constructor, quien ingresó al país el 19 de mayo por el punto fronterizo de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque, afirmó el doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.
De acuerdo con el reporte oficial, el paciente fue identificado durante los controles sanitarios en la zona fronteriza, donde posteriormente se le realizó la evaluación médica correspondiente.
Al momento de la atención, el hombre presentaba fiebre, tos, conjuntivitis, dolor articular y erupciones en la piel, síntomas asociados a la enfermedad.
El comunicado también aseguró que las investigaciones epidemiológicas indican que el paciente residió durante los últimos seis meses en Santa Elena de la Cruz, en el departamento de Petén, Guatemala, país que actualmente registra circulación activa del virus del sarampión.
Tras la confirmación del caso, la Región Sanitaria de Ocotepeque activó los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos, incluyendo el rastreo de contactos cercanos y el monitoreo en la comunidad.
Las autoridades también reforzaron las acciones de vacunación en zonas consideradas de riesgo, como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus en el territorio nacional.
Salud recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía respiratoria a través de gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar.
La institución advirtió que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores sin vacunación, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la población a verificar y completar el esquema de vacunación, especialmente la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.
También recomendaron acudir a un centro de salud ante la presencia de síntomas como fiebre alta, sarpullido, congestión nasal, tos persistente y ojos enrojecidos.
La Secretaría de Salud afirmó que mantiene vigilancia permanente en los puntos de entrada al país y en los establecimientos sanitarios, con el objetivo de detectar oportunamente posibles nuevos casos y evitar brotes.
Además, reiteró que la vacunación es la principal medida de prevención y pidió a la población informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar la propagación de rumores o desinformación.