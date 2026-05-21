Salud confirma el primer caso importado de sarampión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud confirmó este jueves la detección del primer caso importado de sarampión en Honduras, tras la confirmación de laboratorio mediante prueba RT-PCR. El caso corresponde a un ciudadano hondureño de 40 años, de profesión constructor, quien ingresó al país el 19 de mayo por el punto fronterizo de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque, afirmó el doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. De acuerdo con el reporte oficial, el paciente fue identificado durante los controles sanitarios en la zona fronteriza, donde posteriormente se le realizó la evaluación médica correspondiente. Al momento de la atención, el hombre presentaba fiebre, tos, conjuntivitis, dolor articular y erupciones en la piel, síntomas asociados a la enfermedad.

El comunicado también aseguró que las investigaciones epidemiológicas indican que el paciente residió durante los últimos seis meses en Santa Elena de la Cruz, en el departamento de Petén, Guatemala, país que actualmente registra circulación activa del virus del sarampión. Tras la confirmación del caso, la Región Sanitaria de Ocotepeque activó los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos, incluyendo el rastreo de contactos cercanos y el monitoreo en la comunidad.