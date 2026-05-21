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Marathón recibe espectacular noticia previo a la final ante Motagua

Verdolagas y azules se enfrentarán este jueves en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 10:01 -
  • German Alvarado
Marathón recibe espectacular noticia previo a la final ante Motagua

Marathón llega a la gran final tras eliminar al Olimpia y Real España.
San Pedro Sula, Honduras.

A horas de que inicie la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el Marathón han recibido una espectacular noticia previo a su compromiso contra Motagua.

La Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció este jueves la habilitación del entrenador argentino Pablo Lavallén, quien finalmente podrá dirigir desde el banquillo en el compromiso que se disputará esta noche en el estadio Francisco Morazán.

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La noticia llega como un verdadero alivio para el conjunto verdolaga, ya que el estratega sudamericano había sido sancionado con cuatro partidos de suspensión luego de las polémicas declaraciones brindadas tras la derrota sufrida frente a Olimpia en el estadio Nacional durante la fase de triangulares.

Tras conocer el castigo, la directiva del monstruo verde presentó una apelación con el objetivo de reducir la sanción, argumentando distintos aspectos relacionados con el caso. Después de la revisión correspondiente, la Comisión de Apelaciones determinó reducir el castigo impuesto, permitiendo así que Lavallén pueda volver a estar junto a sus jugadores en un momento clave de la temporada.

El técnico argentino ya había estado ausente en los últimos dos encuentros del campeonato, situación que obligó a su cuerpo técnico a asumir la responsabilidad desde la zona técnica.

Marathón recibe espectacular noticia previo a la final ante Motagua

El entrenador ha sido una pieza fundamental en la campaña del conjunto sampedrano y buscará guiar a los verdolagas hacia la ansiada décima estrella de su historia.

Por su parte, Motagua llega con el objetivo claro de seguir ampliando su legado en el fútbol hondureño. Las águilas azules intentarán conquistar su copa número 20 y continuar consolidándose entre los clubes más ganadores del país.

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El primer capítulo de esta serie definitiva se jugará esta noche a partir de las 8:00 PM en el estadio Morazán, escenario que promete un lleno espectacular y un ambiente cargado de emoción.

La gran final de vuelta, donde se conocerá al nuevo monarca del balompié catracho, está programada para este domingo 24 de mayo a las 5:00 de la tarde en el estadio Nacional.

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Redacción web
German Alvarado

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