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Múltiple crimen en Colón: familiares se llevaron algunos cuerpos ante tardía llegada de la Policía

Entre los ultimados, habrían tres hermanas de nombres Mirian, Mirza y Lina Rodríguez; el resto de víctimas no han sido identificadas

Múltiple crimen en Colón: familiares se llevaron algunos cuerpos ante tardía llegada de la Policía

Algunos de los cuerpos quedaron tirados cerca de una caseta, ubicada en la entrada de la plantación de palma africana.

COLÓN, HONDURAS

La Policía Nacional tardó en llegar a la escena donde fueron asesinadas más de 10 personas durante esta madrugada en una plantación de palma africana en el sector de Rigores, Trujillo, Colón.

De acuerdo con imágenes divulgadas por medios locales, en el área permanecían algunos de los cuerpos de las personas asesinadas.

Al menos 11 personas son asesinadas en una finca de palma africana en Colón

Familiares levantaron varios cadáveres y se los llevaron a sus casas, debido a la tardía llegada de las autoridades.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la cantidad exacta de víctimas, por lo que se mantiene hermetismo en torno al caso.

Entre los ultimados, habrían tres hermanas de nombres Mirian, Mirza y Lina Rodríguez; el resto de víctimas no han sido identificadas.

Preliminarmente, se maneja al menos 11 personas ultimadas dentro de la finca de palma africana.

Hipótesis de la masacre

El comisionado de la Policía, Carlos Rojas, aseguró que ya tienen información de que el múltiple crimen habría sido ejecutado por invasores de la finca.

"Nos avisaron de la masacre en la madrugada y anduvimos buscando hasta que unos ciudadanos nos informaron que era en esta finca", detalló el comisionado Rojas.

"Este es el diario vivir de acá, cuando las fincas ya no dan, estos grupos invaden otra", agregó el funcionario policial en declaraciones a medios de comunicación.

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Redacción La Prensa
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