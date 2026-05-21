Múltiple crimen en Colón: familiares se llevaron algunos cuerpos ante tardía llegada de la Policía

COLÓN, HONDURAS

La Policía Nacional tardó en llegar a la escena donde fueron asesinadas más de 10 personas durante esta madrugada en una plantación de palma africana en el sector de Rigores, Trujillo, Colón. De acuerdo con imágenes divulgadas por medios locales, en el área permanecían algunos de los cuerpos de las personas asesinadas.

Familiares levantaron varios cadáveres y se los llevaron a sus casas, debido a la tardía llegada de las autoridades. Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la cantidad exacta de víctimas, por lo que se mantiene hermetismo en torno al caso. Entre los ultimados, habrían tres hermanas de nombres Mirian, Mirza y Lina Rodríguez; el resto de víctimas no han sido identificadas. Preliminarmente, se maneja al menos 11 personas ultimadas dentro de la finca de palma africana.

Hipótesis de la masacre