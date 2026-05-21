Al menos 11 personas son asesinadas en una finca de palma africana en Colón

Colón, Honduras

Al menos 11 personas han sido asesinadas durante la madrugada de este jueves dentro de una plantación de palma africana ubicada en el sector de la margen izquierda, Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, según reportes preliminares. La información comenzó a trascender en horas de la mañana, luego de que pobladores alertaran a las autoridades sobre el hallazgo de varios cuerpos en el lugar.

Videos e imágenes publicados por medios locales muestran la dantesca escena con los cuerpos ensangrentados de las personas asesinadas en la zona. Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hacia la escena del múltiple crimen para acordonar el área e iniciar con las primeras investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre la cantidad exacta de víctimas, por lo que se mantiene hermetismo en torno al caso.

Entre los muertos, habrían tres hermanas de nombres Mirian, Mirza y Lina Rodríguez; el resto de víctimas no han sido identificadas. Extraoficialmente, se habla de al menos 11 personas ultimadas dentro de la finca de palma africana. Ante la tardía llegada de las autoridades, familiares levantaron varios de los cadáveres y se los llevaron a sus casas, debido a la tardía llegada de las autoridades.

Esto dicen las autoridades