Al menos 11 personas son asesinadas en una finca de palma africana en Colón

Al menos 11 personas han sido asesinadas durante la madrugada de este jueves dentro de una plantación de palma africana ubicada en el sector de la margen izquierda, Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, según reportes preliminares.
La información comenzó a trascender en horas de la mañana, luego de que pobladores alertaran a las autoridades sobre el hallazgo de varios cuerpos en el lugar.
Videos e imágenes publicados por medios locales muestran la dantesca escena con los cuerpos ensangrentados de las personas asesinadas en la zona.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hacia la escena del múltiple crimen para acordonar el área e iniciar con las primeras investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre la cantidad exacta de víctimas, por lo que se mantiene hermetismo en torno al caso.
Entre los muertos, habrían tres hermanas de nombres Mirian, Mirza y Lina Rodríguez; el resto de víctimas no han sido identificadas. Extraoficialmente, se habla de al menos 11 personas ultimadas dentro de la finca de palma africana.
Ante la tardía llegada de las autoridades, familiares levantaron varios de los cadáveres y se los llevaron a sus casas, debido a la tardía llegada de las autoridades.
Esto dicen las autoridades
Rolando Ponce Canales, director de investigación criminal, señaló que aún es prematuro brindar conclusiones sobre lo ocurrido y evitó confirmar detalles no verificados.
“No podemos hablarle de una cantidad, porque solo se maneja ante los medios de comunicación. Han mandado videos, pero no quiero ser irresponsable”.
El funcionario indicó que en la zona del Bajo Aguán existe presencia policial permanente debido a los conflictos históricos relacionados con invasiones y disputas de tierra.
“Hay una presencia policial que está ocupada para darle seguridad a esta población", subrayó.
Asimismo, Canales sostuvo que la violencia vinculada a estructuras criminales presenta dinámicas complejas y organizadas.
“Hay actores que están muy organizados y hay personas simuladoras que aparentan ser lo que no son”, manifestó durante una entrevista brindada a medios de comunicación.
El director de investigación también señaló que las autoridades analizan distintas hipótesis relacionadas con el crimen, entre ellas posibles conflictos agrarios, disputas interpersonales o problemas derivados de herencias y control territorial. “Hay que ver cuál es la génesis del problema”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que el hecho criminal es visto preliminarmente como una acción ejecutada por estructuras criminales y no por pobladores de la zona.