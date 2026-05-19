Exclusivo video: Esteban Ferrera, 'El Diablo', aparece herido

Yorito, Yoro

Equipos élite de la Policía Nacional se encuentran cerca de capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, uno de los supuestos líderes del Cartel del Diablo, quien se esconde en zonas montañosas de Marale, Francisco Morazán, y Sulaco, Yoro. LA PRENSA obtuvo en exclusiva un video en el que se observa al hombre herido y exhausto después de un enfrentamiento con la Policía el pasado 1 de mayo.

El video, de aproximadamente 21 segundos, muestra a Esteban Gumercindo herido en una zona boscosa. Se observan heridas, raspaduras y manchas de sangre en sus manos y brazos. La grabación también enfoca su rostro, donde se aprecian rastros de sangre y suciedad en parte de la cara. Se encuentra en una zona rural o de abundante vegetación. El segundo al mando del cartel se ve cansado y afectado físicamente mientras se graba a sí mismo o es grabado por una persona cercana. En el video se le escucha decir que tiene un dedo quebrado y una herida de bala en la mano. “Ando jodido, pero ando bien, no te preocupes”, expresa. Ferrera Rodas, de 33 años, figura desde el pasado 24 de abril en la lista de los 10 más buscados en Honduras. La Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa de 500,000 lempiras por información que conduzca a su captura.