Honduras fija postura tras incidente en paso fronterizo con El Salvador

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se pronunció este martes tras el incidente registrado en un punto del paso fronterizo con El Salvador y fijó su postura oficial sobre lo ocurrido en la zona.

🇭🇳 | Honduras manifiesta su postura por el incidente, ocurrido en un punto del paso fronterizo con El Salvador. 🇸🇻 Nuestro país continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades... pic.twitter.com/iCalFn4yoz

Según el comunicado oficial, una delegación del Gobierno salvadoreño se presentó en la zona fronteriza con el objetivo de realizar la entrega de materiales educativos destinados a comunidades de la región.

Las autoridades hondureñas presentes en el lugar permitieron el ingreso de los miembros de la delegación en calidad civil, así como el tránsito de los materiales educativos. Sin embargo, la Cancillería explicó que, conforme a la legislación nacional, el ingreso de personal militar extranjero en servicio activo y con uniforme requiere autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal.

Al no haberse cumplido estos requisitos, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente “en estricto apego a la normativa vigente”, según el comunicado.

El Gobierno de Honduras reiteró que “en ningún momento existió la intención de obstaculizar una acción de carácter humanitario”. En ese sentido, aseguró que “se brindaron facilidades para el ingreso de los materiales y del personal civil involucrado en la actividad”.

No obstante, el comunicado enfatiza que la regulación aplicada se limitó exclusivamente al uso de uniforme militar en servicio activo, un aspecto en el que el Estado hondureño señaló que “no contempla excepciones por razones de soberanía territorial”.

Asimismo, Honduras recordó que ambos países cuentan con mecanismos de cooperación binacional establecidos, entre ellos la Comisión Binacional de Seguimiento, orientada a coordinar acciones en zonas fronterizas de manera ordenada y en respeto a la soberanía de ambas naciones.

El Gobierno de Honduras invitó a las autoridades de la República de El Salvador a continuar coordinando futuras iniciativas de asistencia y entrega de materiales educativos a través de los canales diplomáticos y mecanismos bilaterales correspondientes, en estricto apego a la legislación vigente de ambos Estados. Reiteró además su disposición a utilizar estos espacios para facilitar acciones de cooperación, asistencia e intercambio entre ambos países.

Asimismo, la Cancillería hondureña informó que mantiene comunicación con su contraparte salvadoreña mediante los canales diplomáticos pertinentes, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación existentes y asegurar que situaciones como la descrita puedan resolverse de forma expedita y en un marco de pleno respeto mutuo.

Honduras también reafirmó el valor histórico, cultural y humano de su relación con El Salvador, basada en lazos de hermandad que trascienden las diferencias coyunturales.