Honduras entrega bebidas a quienes transitan hacia El Salvador pese a roce por comunicado

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), brindó este sábado asistencia a los viajeros que transitan hacia El Salvador por la delegación fronteriza de El AmatilloEl Instituto Nacional de Migración (INM) distribuyó bebidas hidratantes a hondureños que retornan al país, como muestra de calidez y hospitalidad.Según la institución, la medida busca reafirmar el compromiso del Gobierno con la atención digna a los compatriotas que regresan al territorio nacional y se dirigen hacia la nación salvadoreña.El intercambio de cortesías entre Honduras y El Salvador durante la Semana Morazánica derivó en un pequeño roce diplomático. Lo que comenzó como un gesto amistoso con obsequios —agua fría, helados y abanicos— terminó provocando declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos.El Ministerio de Turismo de El Salvador, mediante su programa oficial El Salvador Travel, publicó ayer un mensaje dirigido a los “hermanos hondureños”, en el que aseguró que, aunque habían recibido autorización para entregar los obsequios en el lado hondureño de la frontera, las autoridades de Honduras les notificaron que no podían continuar con la actividad.“Pero no se preocupen, los esperamos con entusiasmo desde el lado salvadoreño”, indicó la publicación, invitando a los viajeros a disfrutar de las playas, volcanes y centros históricos del país vecino durante el feriado morazánico.La publicación, ampliamente compartida en redes sociales, generó una respuesta inmediata del Gobierno hondureño.A través de la Secretaría de Prensa, el Ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro desmintió “categóricamente” la supuesta suspensión y aseguró que la entrega de agua y bebidas continúa realizándose bajo la coordinación de Copeco.“El Gobierno continúa realizando la distribución de estos suministros en la frontera con El Salvador”, puntualizó la institución en su cuenta oficial de X.La problemática se desarrolló en medio de la intensa movilidad fronteriza de la Semana Morazánica, cuando miles de hondureños cruzan diariamente hacia el país vecino, atraídos por su oferta turística y la cercanía de los destinos de playa.La acción salvadoreña, presentada como una muestra de hospitalidad, también ha sido interpretada como una estrategia de promoción turística regional.