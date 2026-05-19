Zonas de Honduras que no tendrán luz este miércoles 20 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 20 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Copán, Colón y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de El Triunfo, el servicio se suspenderá en comunidades como Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, El Ángel, El Cahuano, colonia Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, colonia Santa Marta, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, colonia Nueva Suyapa, barrios San Miguel #1 y #2, El Tololo, Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, Santa Lucía, El Perico, San Buena Ventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo, El Estribo y zonas aledañas. En este sector, los cortes se realizarán en dos franjas: de 8:00 a.m. a 8:10 a.m. y de 1:50 p.m. a 2:00 p.m.. Asimismo, otras zonas del mismo municipio permanecerán sin energía en un horario más amplio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
En Yuscarán, departamento de El Paraíso, se verán afectadas La Lainez, aldea El Ocotal, Yuscarán, La Ciénaga y sectores cercanos, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Para el sector de Callejones, se reportan interrupciones en comunidades como Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal, Macuelizo, El Rosario, Las Delicias, El Manguito, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, Cumbre de Palmichal, Generadora GERSA, San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros, Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio, aldea Las Crusitas y caseríos cercanos, en horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
En San Pedro Sula, las colonias Sandoval Sorto, Reparto Lempira, El Sauce, Ciudad Nueva, Mi Única Esperanza y la Central de Abastos estarán sin energía de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Mientras tanto, en Villanueva, el corte comprenderá colonias como Dos Caminos, Jardines de Dos Caminos, Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, Gracias a Dios, El Renacer, Colinas de Suiza I y II, Shalom, Monte Sinaí, El Milagro, aldea El Milagro, residencial Camino Real, residencial Shalom, colonia Valle, 15 de Junio, Nueva Jerusalén, Guarumas, Las Cañadas, Siboney, aldea La Sabana (San Manuel), además de empresas y comercios como PLYCEN, Comercial Laeisz, Becamo, Camas Olimpia, Ingenio Santa Matilde (CAHSA), Cowle, ZIP Búfalo y Supermercado Dos Caminos. El horario será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En El Progreso, se verán afectadas las colonias Mangandi, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, residencial El Progreso, La Cañada y sectores cercanos, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En Tocoa, los cortes alcanzarán el Mall Megaplaza, colonia Toronial, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 1 y 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, hospital San Isidro, estación de Bomberos, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Tamarindo, DIPPSA, Texaco Basha, hospital Bajo Aguán, Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa I y II, Hacienda Ganaderos del Norte, Zamora, Cayo Sierra, Buenos Aires, Génesis, el centro, Municipalidad de Tocoa, La Colón, La Esperanza, Las Flores, barrio Abajo y otros sectores, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las interrupciones también abarcarán Bonito Oriental y el municipio de Limón, con sectores como Carbonales, Playa de Ganado, La Polla, Antigual, Machones, Piedra Blanca, Francia, Limoncito, Plan de Flores, Farallones, Icoteas y zonas de plantaciones agrícolas, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Santa Fe, los cortes comprenderán comunidades costeras, sectores productivos, barrios, colonias, hospitales, el centro penitenciario, Puerto Castilla, la Empresa Nacional Portuaria, y diversas aldeas y caseríos de la margen izquierda del río Aguán, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Finalmente, otras zonas rurales y productivas del municipio de Tocoa como Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y residencial Prado Verde también estarán sin servicio eléctrico en el mismo horario.