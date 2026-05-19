Zonas de Honduras que no tendrán luz este miércoles 20 de mayo

En el municipio de El Triunfo, el servicio se suspenderá en comunidades como Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Hueca, Azacualpa, Villanueva, Nueva Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal, El Ángel, El Cahuano, colonia Araujo, Hacienda Las Hormigas, Cerro Masila, La Corteza, Los Laureles, colonia Santa Marta, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, colonia Nueva Suyapa, barrios San Miguel #1 y #2, El Tololo, Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, 4 Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, Santa Lucía, El Perico, San Buena Ventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo, San Benito Nuevo, El Estribo y zonas aledañas. En este sector, los cortes se realizarán en dos franjas: de 8:00 a.m. a 8:10 a.m. y de 1:50 p.m. a 2:00 p.m.. Asimismo, otras zonas del mismo municipio permanecerán sin energía en un horario más amplio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.