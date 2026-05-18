Alimentos, agua y salud: así será distribuida la ayuda para 762,000 hondureños

Honduras pondrá en marcha una estrategia de asistencia humanitaria en 33 municipios priorizados, donde miles de familias aún enfrentan necesidades urgentes por vulnerabilidad, pobreza, choques climáticos (sequía y falta de acceso al agua potable) y otras condiciones de riesgo.
La intervención será financiada con 63.2 millones de dólares del Fondo Regional Humanitario para América Latina y el Caribe, como parte del Plan de Acción Humanitaria 2026 impulsado por Copeco, Naciones Unidas y organizaciones humanitarias.
Con estos fondos se ejecutarán nueve proyectos humanitarios orientados a atender necesidades inmediatas en las comunidades más afectadas. La meta es llegar a alrededor de 762,000 personas en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.
Una de las principales acciones será el apoyo en seguridad alimentaria, dirigido a familias que enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes o que viven en comunidades golpeadas por la pobreza y la inseguridad alimentaria.
La estrategia también contempla acciones de nutrición, especialmente para proteger a niñas, niños, mujeres y otros grupos vulnerables que pueden resentir con mayor fuerza la falta de alimentos adecuados.
Otro componente será el acceso a agua y saneamiento, un área clave para reducir riesgos de enfermedades y mejorar las condiciones básicas de vida en comunidades donde persisten brechas humanitarias.
Los proyectos incluirán además acciones de salud, con el propósito de fortalecer la respuesta en territorios donde la población necesita atención oportuna frente a emergencias, enfermedades o condiciones de riesgo.
La protección será otro eje central. La estrategia contempla atención a riesgos que afectan a mujeres, niñas, niños y población vulnerable en comunidades donde la violencia, el desplazamiento o la precariedad agravan la crisis humanitaria.
Dentro del componente de protección se dará especial atención a la violencia contra mujeres y niñas, así como a la protección de la niñez, dos de los grupos más expuestos en contextos de emergencia y vulnerabilidad.
La asistencia también incluirá apoyo en albergues, especialmente para personas o familias que puedan verse afectadas por emergencias, desplazamientos, lluvias, sequías u otras situaciones que pongan en riesgo sus viviendas o condiciones de vida.
Las alcaldías tendrán un papel clave en la implementación, ya que ayudarán a identificar las comunidades más necesitadas y a coordinar la respuesta en el territorio para que la ayuda llegue de forma más directa y oportuna.
Los proyectos serán ejecutados por siete agencias de Naciones Unidas en Honduras: PMA, FAO, UNICEF, ACNUR, OIM, OPS y UNOPS, junto con las organizaciones internacionales CARE y GOAL.
La estrategia se suma a otras acciones en marcha, como la respuesta anticipatoria ante una posible sequía, financiada con cuatro millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia.
Según el Plan de Acción Humanitaria, 1.4 millones de personas aún enfrentan necesidades humanitarias en Honduras. Los 33 municipios fueron priorizados por la combinación de vulnerabilidades, choques recientes y necesidades persistentes.
La respuesta humanitaria busca salvar vidas, proteger la dignidad de las personas y reducir riesgos en las comunidades más vulnerables del país, bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.