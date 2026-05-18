Estos barrios y colonias de Honduras estarán sin luz este martes 19 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 19 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán, Colón y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los apagones se registrarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la colonia Cascada, residencial Roble Oeste, residencial Copacabana, el sector del Templo Mormón y zonas aledañas.
Mientras tanto, en zonas del municipio de Concepción del Sur, la suspensión del servicio será de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., afectando a comunidades como Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchepeque, El Ocote, Agua Sáraca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbó, La Laguna, Los Troches, El Aguaje, El Pilón, El Diviso, Santa Fe, Santa Ana, San Ramón, La Palca, La Vega, El Gavilán, Zapotal, La Venada, Piedras de Agua, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Molo, Los Laureles, Tejeras, San Juan, La Libertad, El Edén, Teocinte, Mal Paso, El Jengibral y San Fernando, incluyendo zonas cercanas a generadoras eléctricas.
En el municipio de Omoa y sectores de Quimistan, el corte se aplicará de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en residenciales y comunidades como Ricardo Alvarado, Río Azul, Milla 3, 4 y 5, San Marcos, Chachahuala, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Cuyamel, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, entre otras zonas, incluyendo áreas cercanas a generadoras hidroeléctricas.
Asimismo, en El Progreso y El Negrito, la interrupción será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en Campo Cobahsa, aldeas Mocúla, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, Pavón 1 y 2, Veracruz, La Fragua, kilómetro 45 y aldea La Dora.
Las cuadrillas también trabajarán en amplias zonas de Santa Rosa de Copan desde las 9:15 a.m. hasta las 3:15 p.m., donde el corte abarcará decenas de comunidades rurales, sectores productivos, el Aeropuerto Río Amarillo, el Parque Arqueológico Copán, la Aduana El Florido y zonas aledañas.
En el departamento de Colón, los municipios de Saba, Sonaguera y Balfate también permanecerán sin energía en distintos horarios. Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standard, col. Bella Vista, col. Hábitat, bo. Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá, Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba, Palos de Agua Abajo y sectores de la Standard Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II y Bohemia).
En Sonaguera, el corte será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. afectando barrios, colonias, cooperativas y zonas agrícolas, incluyendo sectores de Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, bo. Las Flores, Los Montillos, bo. Arriba, el centro, bo. Cotacol, bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, bo. Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortiz, bo. San Martín, col. Porvenir, Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, Lajigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.
En Blafate los cortes se extenderán por Aldea Limeras, generadora La Gloria, aldea Las Flores, aldea El Carbón, aldea Las Crucitas, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Lucinda y el Hospital Loma de Luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.