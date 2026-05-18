Estos barrios y colonias de Honduras estarán sin luz este martes 19 de mayo

Mientras tanto, en zonas del municipio de Concepción del Sur, la suspensión del servicio será de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., afectando a comunidades como Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchepeque, El Ocote, Agua Sáraca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbó, La Laguna, Los Troches, El Aguaje, El Pilón, El Diviso, Santa Fe, Santa Ana, San Ramón, La Palca, La Vega, El Gavilán, Zapotal, La Venada, Piedras de Agua, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Molo, Los Laureles, Tejeras, San Juan, La Libertad, El Edén, Teocinte, Mal Paso, El Jengibral y San Fernando, incluyendo zonas cercanas a generadoras eléctricas.