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Olimpia con fichaje y tres salidas, italiano a Honduras y bomba con Palma

El mercado de fichajes comienza a calentarse en el fútbol hondureño y el Olimpia ya empieza a mover sus piezas de cara al próximo torneo.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 12:45 -
  • Redacción
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Arde el mercado de fichajes en el fútbol hondureño.
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Yeison Mejía : Se quedó sin contrato en los Potros de Olancho FC y no tiene oferta de renovación.
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Samuel Card Sanders: El lateral derecho ha despertado el interés de clubes como Marathón, Real España y Olancho FC.
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Francisco Martínez - El "Chelito" es uno de los mejores jugadores de Marathón. Su nombre está anunciado para jugar entre el 6 y 7 de junio en un torneo amateur en Houston, USA, que se llama Copa Mariachi.
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Harold Fonseca - El guardameta desconoce su futuro en los Potros de Olancho FC tras finalizar su contrato.
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El Celtic rechazó una oferta del Lech Poznán por la compra de Luis Palma, quien se consagró este fin de semana con el club polaco.

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Omar Elvir: El experimentado lateral zurdo es agente libre ya que finalizó su contrato con Olancho FC.

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Diego Rodríguez - El lateral sigue sin vínculo con Olancho FC y tampoco tiene oferta de renovar.
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Jorlián Sánchez : El delantero panameño tiene 6 meses de contrato con Olancho FC y se analiza su baja debido a su pobre desempeño en el torneo Clausura 2026.
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Gerson Argueta: Es agente libre ya que finalizó su contrato con Potros del Olancho FC.
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Cristian Canales: El defensor llegó a un acuerdo para jugar con Olimpia, se unirá al León por tres años y llegará procedente del CD Choloma. Su ficha le pertenecía al Real España y la misma expira el 31 de mayo.
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El mediocampista costarricense Gabriel Leiva tiene contrato con Potros de Olancho FC, pero se analiza si habrá rescisión de contrato.
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Valerio Marinacci - El futbolista de raíces hondureñas nacido en Roma, Italia, vuelve a estar en la órbita de Génesis PN para la próxima temporada. Se formó en la Lazio y ha jugado en el Enna Calcio de la cuarta división italiana.
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Cristian Cálix - Dejó gratas sensaciones en el Olancho FC y el club busca de inmediato la renovación.
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El defensor uruguayo Facundo Queiroz encabeza la lista de salidas del Olimpia tras fracasar en el Clausura 2026. Finalizó su contrato con el albo y el mismo no será renovado.
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Santiago Ramírez: El volante uruguayo tiene seis meses de contrato con Olimpia, pero se analiza una posible rescisión ya que no llenó las expectativas.

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Eduardo Espinel tiene contrato con el Olimpia hasta el próximo mes de diciembre y en el club planean seguir teniendo al uruguayo como su DT.
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Sorpresa: El argentino Agustín Mulet dejó entrever en sus redes sociales un posible adiós del Olimpia ya que finalizó su contrato y no hay pláticas para la renovación del mismo.
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En charla exclusiva con Diario LA PRENSA, Andy Najar reveló su deseo de volver a jugar en la Liga Nacional: "Me gustaría ir a Honduras otra vez. Seis meses y ganar un título con Olimpia", dijo.
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Jorge Benguché: Finalizó su contrato con Olimpia y en el club esperan llegar a un acuerdo para su renovación. Entra en los planes para la próxima campaña.

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Maynor Arzú - No tuvo el mejor desempeño con el Olimpia, su renovación está en veremos.
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Elisson Rivas - Sin contrato tras el torneo Clausura, es buscado por el Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador. Podría dejar las filas del Olimpia.
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Jerry Bengtson - Finalizó su contrato con el Olimpia y dejó en el aire su futuro: "Voy a descansar unos días y luego a ver qué pasa", soltó.
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José Mario Pinto - Aún no llega a un acuerdo de renovación con Olimpia, la directiva lo quiere firmar ya, pero el jugador desea jugar en el extranjero. Ahorita no tiene una oferta formal.
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