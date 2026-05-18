Olimpia con fichaje y tres salidas, italiano a Honduras y bomba con Palma

Arde el mercado de fichajes en el fútbol hondureño.
Yeison Mejía : Se quedó sin contrato en los Potros de Olancho FC y no tiene oferta de renovación.
Samuel Card Sanders: El lateral derecho ha despertado el interés de clubes como Marathón, Real España y Olancho FC.
Francisco Martínez - El "Chelito" es uno de los mejores jugadores de Marathón. Su nombre está anunciado para jugar entre el 6 y 7 de junio en un torneo amateur en Houston, USA, que se llama Copa Mariachi.
Harold Fonseca - El guardameta desconoce su futuro en los Potros de Olancho FC tras finalizar su contrato.
El Celtic rechazó una oferta del Lech Poznán por la compra de Luis Palma, quien se consagró este fin de semana con el club polaco.
Omar Elvir: El experimentado lateral zurdo es agente libre ya que finalizó su contrato con Olancho FC.
Diego Rodríguez - El lateral sigue sin vínculo con Olancho FC y tampoco tiene oferta de renovar.
Jorlián Sánchez : El delantero panameño tiene 6 meses de contrato con Olancho FC y se analiza su baja debido a su pobre desempeño en el torneo Clausura 2026.
Gerson Argueta: Es agente libre ya que finalizó su contrato con Potros del Olancho FC.
Cristian Canales: El defensor llegó a un acuerdo para jugar con Olimpia, se unirá al León por tres años y llegará procedente del CD Choloma. Su ficha le pertenecía al Real España y la misma expira el 31 de mayo.
El mediocampista costarricense Gabriel Leiva tiene contrato con Potros de Olancho FC, pero se analiza si habrá rescisión de contrato.
Valerio Marinacci - El futbolista de raíces hondureñas nacido en Roma, Italia, vuelve a estar en la órbita de Génesis PN para la próxima temporada. Se formó en la Lazio y ha jugado en el Enna Calcio de la cuarta división italiana.
Cristian Cálix - Dejó gratas sensaciones en el Olancho FC y el club busca de inmediato la renovación.
El defensor uruguayo Facundo Queiroz encabeza la lista de salidas del Olimpia tras fracasar en el Clausura 2026. Finalizó su contrato con el albo y el mismo no será renovado.
Santiago Ramírez: El volante uruguayo tiene seis meses de contrato con Olimpia, pero se analiza una posible rescisión ya que no llenó las expectativas.
Eduardo Espinel tiene contrato con el Olimpia hasta el próximo mes de diciembre y en el club planean seguir teniendo al uruguayo como su DT.
Sorpresa: El argentino Agustín Mulet dejó entrever en sus redes sociales un posible adiós del Olimpia ya que finalizó su contrato y no hay pláticas para la renovación del mismo.
En charla exclusiva con Diario LA PRENSA, Andy Najar reveló su deseo de volver a jugar en la Liga Nacional: "Me gustaría ir a Honduras otra vez. Seis meses y ganar un título con Olimpia", dijo.
Jorge Benguché: Finalizó su contrato con Olimpia y en el club esperan llegar a un acuerdo para su renovación. Entra en los planes para la próxima campaña.
Maynor Arzú - No tuvo el mejor desempeño con el Olimpia, su renovación está en veremos.
Elisson Rivas - Sin contrato tras el torneo Clausura, es buscado por el Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador. Podría dejar las filas del Olimpia.
Jerry Bengtson - Finalizó su contrato con el Olimpia y dejó en el aire su futuro: "Voy a descansar unos días y luego a ver qué pasa", soltó.
José Mario Pinto - Aún no llega a un acuerdo de renovación con Olimpia, la directiva lo quiere firmar ya, pero el jugador desea jugar en el extranjero. Ahorita no tiene una oferta formal.