Honduras: Asesinan a futbolista horas después de ganar un campeonato

El fútbol hondureño está de luto tras el asesinato de un jugador en hecho ocurrido la madrugada de este lunes 18 de mayo del 2026.
Luis Ángel Mejía, conocido cariñosamente como “Chita”, es el futbolista que fue ultimado a balazos la madrugada de este lunes 18 de mayo en la colonia Milagro de Dios, en Comayagua.
De acuerdo con reportes preliminares, el joven futbolista se desplazaba en motocicleta tras haber disputado y ganado una final con su equipo, el Club Atlético San Antonio, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos. Sin mediar palabra, los atacantes le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
El cuerpo del jugador quedó tendido junto a su motocicleta y aún vestía el uniforme con el que horas antes había celebrado el título junto a sus compañeros.
Horas antes del crimen, Mejía había sido parte fundamental de la conquista del campeonato, motivo por el cual su fallecimiento ha generado consternación entre familiares, amigos y el entorno deportivo.
El Club Atlético San Antonio lamentó profundamente su muerte y lo recordó como un jugador entregado, disciplinado y querido dentro del plantel, destacando su “amor por los colores y su compañerismo”.
Luis Ángel Mejía era reconocido por su rapidez y agilidad a la hora de dominar el balón.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que habrían motivado el asesinato ni sobre la identidad de los responsables.
El fútbol hondureño está de luto tras el asesinato de Luis Ángel Mejía, conocido cariñosamente como “Chita”, quien fue ultimado a balazos la madrugada de este lunes 18 de mayo en la colonia Milagro de Dios, en Comayagua.
En redes sociales, la noticia ha provocado una fuerte ola de consternación e indignación, donde aficionados, clubes y usuarios han expresado mensajes de solidaridad y dolor por la trágica muerte del joven futbolista.
Familiares, amigos y compañeros de equipo se encuentran consternados por lo ocurrido, mientras se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.